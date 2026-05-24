Vela giovanile, Campionato Zonale Multiclasse a Pescara

Il Circolo Nautico Pescara ha ospitato sabato 23 e domenica 24 maggio le giovani promesse della vela provenienti da molti circoli della costa abruzzese e molisana che si sono impegnati nella 3Â° tappa del Campionato Zonale Multiclasse. Due giornate di regate con 42 partecipanti nelle classi Optimist, Ilca e Snipe che hanno goduto di condizioni meteo favorevoli e vento da nord che hanno reso le competizioni divertenti e tecnicamente impegnative. Grande entusiasmo da parte dei piccoli velisti che sabato hanno anche gareggiato per essere selezionati, e quindi competere, nellâ€™assegnazione della Coppa del Presidente, Coppa Primavela e Coppa Cadetti allâ€™interno del Campionato Nazionale Optimist che si svolgerÃ prossimamente a Gaeta.

Sono stati selezionati per la Coppa del Presidente Tommaso Dâ€™Alessandro (LNIOrtona), Emanuele Marfisi (LNIOrtona) e Nicola Gileno (CVOrtona); per la Coppa Cadetti Francesco Di Loreto (CVOrtona), Tommaso Di Carlo (CVLaScuffia), Loris Costanzo (CVOrtona), Carlo Mazzoni (CVLaScuffia) e Davide Liguori (CVOrtona); per la Coppa Primavela Antonio Forleo (LNIOrtona), Lorenzo Dainese (CNPescara) e Ilaria Gerardi (LNIOrtona).

Nella classe Optimist Juniores dopo tre prove vincono la 3Â° tappa del Campionato Zonale Filippo Costanzo (LNIOrtona) nella classe Optimist Juniores seguito al secondo posto da Nicola Forleo (LNIOrtona) e al terzo da Beatrice Fornaro (Seaside SSD Arl): in Optimist Cadetti sul primo gradino câ€™Ã¨ Francesco Di Loreto (CVOrtona), sul secondo Tommaso Di Carlo (CVLaScuffia) e sul terzo Loris Costanzo (CVOrtona); nella classe ILCA 4 vince Edoardo Caporale (CNPescara) seguito da Filippo Costantini (CVOrtona) e Alberto Pacifico (CNPescara); classe ILCA 6 vince Nicole Lanuti (CNPescara) che inoltre Ã¨ giÃ rientrata tra le 12 atlete che porteranno i colori dellâ€™Italia nel prossimo Campionato Europeo ILCA 6 Youth che si disputerÃ in Grecia a luglio, secondo Claudio Bondanini (CNPescara) e terzo Diego Piccininno (CVOrtona); classe ILCA 7 vince Simone Canale (CNFrancavilla) seguito d Enrico Di Sipio (CNFrancavilla) mentre nella classe SNIPE la spunta la collaudata coppia composta da Federico Cerimele ed Eleonora Spina (CVLaScuffia).