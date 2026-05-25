Risultati Veleggiata dei Trabocchi: Trofeo Banca Generali 2026, vince Strega III

Il vento di maestrale, con raffiche fino ai 20 nodi, ha reso adrenalitica la 5Â° edizione della Veleggiata dei Trabocchi 2026 che, partita da Pescara ieri in mattinata, si Ã¨ conclusa in serata nello specchio di mare antistante il pontile di Vasto Marina. Le 26 imbarcazioni dâ€™altura legate ai circoli di Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto hanno percorso velocemente 35 miglia marine sfilando dinanzi alla costa dei trabocchi e offrendo uno spettacolo come sempre emozionante anche visto da terra. Subito dopo le barche hanno attraccato nel porto turistico di Marina Sveva, in Molise, dove sono state seguite da un ottimo servizio di accoglienza che le ha condotte verso gli ormeggi offerti gratuitamente. Le premiazioni si sono svolte nella sede dellâ€™Asd Invelaconoi, allestita con entusiasmo dal tecnico federale e responsabile della sezione vela dâ€™altura Rocco Devitofrancesco, che ha organizzato lâ€™evento insieme al Circolo Nautico Pescara 2018 con lâ€™apporto del Circolo Nautico Vasto e dei due porti turistici di Marina di Pescara e Marina Sveva.

Vince il Trofeo Banca Generali Veleggiata dei Trabocchi 2026 unâ€™imbarcazione del Cnp2018, Strega III, dellâ€™armatore Alessandro Simionato che con il suo Elan 394, insieme al resto dellâ€™equipaggio formato da Mario Dâ€™Annunzio, Filippo Bini e Attilio Dâ€™Aloisio, conquista anche il primo posto in categoria B2. Vincitore nella categoria A Movida R di Massimiliano Bertocchi, un Farr 40 legato al Circolo Velico La Scuffia mentre nella categoria B1 la spunta Alnitak di Roberto Cialone, un Elan 340 del Circolo Nautico Vasto.

Durante la cerimonia e la cena non sono mancati i dovuti ringraziamenti a tutti i protagonisti di questo appuntamento tradizionale che, oltre allo sport velico, tende a valorizzare il territorio abruzzese nel tratto di costa adriatica punteggiato dai Trabocchi e caratterizzato dalla Via Verde ciclabile. Un ulteriore tassello per la promozione turistica che proviene dal mondo della vela, sempre piÃ¹ in espansione, e che conferma il potere della sinergia tra circoli nautici abruzzesi e molisani. Soddisfatti il proprietario del Marina Sveva Italio Carfagnini, la direttrice Rosanna Pacchioli, il presidente dellâ€™Asd Invelaconoi Mario Miconi e i consiglieri del Circolo Nautico Pescara Andrea Venditti e Andrea Di Nicolantonio che si sono occupati dellâ€™organizzazione della veleggiata in partenza che ringraziano lo sponsor Banca Generali Private.