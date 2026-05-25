L'abruzzese Alessio Clementoni nuovo campione italiano della maratona su pattini in linea

Alessio Clementoni, della Rolling Bosica Martinsicuro Ã¨ il nuovo campione Italiano 2026 della specialitÃ Maratona su pattini in linea. Importantissimo risultato per lâ€™atleta abruzzese che torna a conquistare il titolo tricolore della classica su strada, dopo il successo del 2023. Campionato Italiano Maratona di pattinaggio andato in scena domenica 24 maggio, a Pordenone.

Sui 42 Km del tracciato friulano che ha attraversato i comuni di Pordenone, Cordenons, San Quirino, Aviano e Roveredo in Piano, Clementoni sfodera una grandissima prestazione e con il tempo di 1:02:04 centra la medaglia dâ€™oro e il titolo tricolore, davanti allâ€™atleta dellâ€™Aeronautica Militare, Daniel Niero, argento e a Manuel Ghiotto del Club Alte Ceccato, bronzo. Un risultato quello ottenuto dal pattinatore di Martinsicuro che corona un periodo ricco di soddisfazioni, iniziato giÃ lo scorso anno con la vittoria di Clementoni agli Italiani di Trapani, nella 10.000 metri a eliminazione e con lâ€™argento ai Campionati Indoor 2026 a marzo, nella pista di Pescara. Risultati che confermano la crescita dellâ€™atleta azzurro, oramai punto fermo della Nazionale Italiana, guidata dal CT Massimiliano Presti.

Abruzzo che puÃ² festeggiare anche le bellissime prove degli altri pattinatori della Rolling Bosica. Lâ€™avezzanese Edda Paluzzi, quinta nella gara senior femminile, e Lorenzo Bosco, settimo nella prova senior maschile. In grande evidenza le junior abruzzesi con Valentina GrannÃ² che conquista il titolo di categoria nella gara femminile che vede chiudere in quarta piazza Giorgia Salvemme FossemÃ².

Campionato Italiano Maratona organizzato dalla ASD Skating Club Comina, sotto lâ€™egida di SKATE ITALIA Federazione Sport Rotellistici. Oltre 480 i partecipanti provenienti da tutta Italia. Tra le presenze alcuni campioni mondiali e la medaglia olimpica invernale di Milano-Cortina nellâ€™inseguimento a squadre, Davide Ghiotto che ha chiuso in quarta piazza la gara vinta proprio da Clementoni.

NovitÃ di questâ€™anno la Roller Fun di 2,5 km. Una camminata pattinata non competitiva, alla scoperta di alcuni murales del quartiere di Torre, dedicata a famiglie, bambini e principianti, a supporto degli atleti di casa sul percorso di arrivo.

Campionato Maratona che porta nel vivo la stagione agonistica del pattinaggio a rotelle che nei prossimi mesi vedrÃ impegnati gli atleti abruzzesi della Nazionale Azzurra nelle competizioni internazionali, come i Campionati Europei e il Mondiale 2026, in programma a ottobre in Paraguay.