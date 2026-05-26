Finali nazionali Nuovi Giochi della GioventÃ¹, Abruzzo protagonista

Scuola abruzzese protagonista delle Finali Nazionali dei Nuovi Giochi della GioventÃ¹, in programma a Roma dal 26 al 29 maggio 2026, la piÃ¹ grande manifestazione sportiva scolastica d'Italia.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, guidato dal Direttore Generale Massimiliano Nardocci e attraverso il Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva diretto da Guido Grecchi, insieme al Presidente dell'Organismo regionale "Sport a Scuola" Antonello Passacantando, sarÃ rappresentato da oltre 300 tra studenti e docenti.

In Piazza del Popolo a Roma, cerimonia di apertura con sfilata delle delegazioni. A seguire, il 27 e 28 maggio, gare al via negli impianti sportivi della vapitale e attivitÃ educative. Cerimonia di premiazione e chiusura sono invece in programma per il 29 maggio.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio si sono svolte le fasi distrettuali, provinciali e regionali che hanno coinvolto gli studenti abruzzesi in dieci discipline sportive, secondo un modello innovativo che supera la selezione dei soli migliori per privilegiare la partecipazione dell'intero gruppo classe, promuovendo inclusione, collaborazione e crescita di tutti e tutte.

Roma accoglierÃ oltre 6.000 partecipanti tra studenti, docenti e accompagnatori provenienti da tutta Italia, impegnati in 11 discipline: atletica leggera, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, pallamano, rugby tag, badminton, nuoto, baskin, sitting volley e pickleball (dimostrativo).

Il ritorno dei Giochi della GioventÃ¹ rappresenta una vera rinascita dello sport scolastico, inteso non solo come competizione ma come strumento educativo, inclusivo e formativo. L'Abruzzo si presenta a questo appuntamento con una delegazione ampia e rappresentativa, frutto di un lavoro condiviso tra scuole, docenti e istituzioni, confermando lo sport come leva fondamentale per la crescita delle nuove generazioni e per la costruzione di una scuola sempre piÃ¹ inclusiva e partecipata.

La delegazione Abruzzo sarÃ composta da 233 studenti di cui 22 con disabilitÃ ; 74 docenti accompagnatori, 2 referenti territoriali per un totale di 309 componenti.

Di seguito le Istituzioni secondarie di primo grado scolastiche finaliste:

Rugby mista â€“ I.C. Campli (TE)

Calcio a 5 mista â€“ I.C. Vasto 1 (CH)

Pallavolo mista â€“ I.C. Paglieta (CH)

Pallamano mista â€“ I.C. Chieti 4 (CH)

Sitting Volley mista â€“ I.C. Pineto "Giovanni XXIII" (TE)

Basket 3x3 mista â€“ I.C. Pineto "Giovanni XXIII" (TE)

Baskin mista â€“ I.C. Alda Merini (AQ)

Badminton:

Femminile â€“ I.C. Corropoli (TE)

Maschile â€“ IC Dante Alighieri (AQ)

Doppio misto â€“ I.C. Pescara 3 (PE)

Nuoto:

I.C. Vasto n.1 (CH): 50 dorso F, 50 farfalla F, staffetta 4x50 F

I.C. Argoli (AQ): 50 stile libero F

I.C. Corradini Pomilio (AQ): 50 rana F

I.C. Sant'Egidio (TE): 50 rana M, 50 farfalla M, staffetta 4x50 M

I.C. Delfico Montesilvano (PE): 50 stile libero M

I.C. Pescara 9 (PE): 50 dorso M

I.C. Mazzini Fermi (AQ): 50 stile libero paralimpico

Atletica leggera:

IC D'Alessandro (TE): lungo F

IC Pescara 3 (PE): 80 m, 1000 m, salto in alto, staffetta 4x100

IC Silone (PE): getto del peso

IC Nereto (TE): 80 hs F e M

IC Spoltore (PE): alto

IC Savini (TE): 1000 m

IC Tortoreto (TE): 80 m

IC Ripa Miglianico (CH): lungo e staffetta 4x100 M

Atletica paralimpica:

IC Villa Verrocchio (PE): 80 m e lungo DIR

IC Vasto n.1 (CH): 80 m C21

IC San Demetrio ne' Vestini (AQ): peso e vortex DIR

Scuole secondarie di secondo grado

Sport di squadra:

Calcio â€“ Liceo Scientifico "Einstein" (TE)

Pallamano â€“ IIS "Adone Zoli" Atri (TE)

Pallavolo M â€“ IIS "Savoia" Chieti

Pallavolo F â€“ Liceo "D. Cotugno" L'Aquila

Baskin â€“ Liceo "D. Cotugno" L'Aquila

Rugby Tag â€“ IIS "A. Bafile" (AQ)

Basket 3x3 â€“ IIS "Adone Zoli" Atri (TE)

Badminton:

D. Cotugno (AQ)

IIS "A. Volta" Pescara (PE)

Nuoto:

L.S. Da Vinci Pescara, Liceo Masci Chieti, G.B. Vico Chieti

L.S. Vitruvio Pollione Avezzano (AQ): numerose specialitÃ e staffette

IIS Illuminati Atri (TE)

Liceo Cotugno (AQ): gare paralimpiche

Atletica leggera:

IIS Adone Zoli (TE): getto del peso

IIS Volta Pescara (PE): salto in lungo e 100 hs

Liceo D'Annunzio (PE): 100 m e staffetta 4x100

IIS Pantini Pudente (CH): 100 hs, 1000 m, peso C21

L.S. Vitruvio Pollione Avezzano: piÃ¹ discipline

IIS Ovidio (AQ): alto e lungo paralimpico

IIS Da Vinci Lanciano (CH): discipline paralimpiche

IIS Alessandrini-Comi (TE): peso DIR