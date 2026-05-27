A Penne la 41^ edizione del Torneo internazionale di calcio giovanile 'Morandini'

Presentata ufficialmente la 41esima edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Morandini”, in programma a Penne dal 27 maggio al 7 giugno prossimi, uno degli eventi sportivi più attesi e longevi dell’intero panorama giovanile italiano.

A illustrare il programma della manifestazione il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, il sindaco di Penne Gilberto Petrucci e il responsabile marketing della manifestazione Enzo Passeri.

Anche nel 2026, sarà l'intera Città di Penne e l'area vestina a stringersi intorno a una manifestazione che, in un clima di allegria, ripropone il suo format che va ben oltre il lato sportivo. All’interno del programma è prevista la 'finestra' del prestigioso Torneo Pro Mix, il 30 e 31 maggio, che vedrà blasonate squadre nazionali e internazionali come la Juventus Acedemy Malta.

“E’ un unicum in tutta Italia trattandosi di un torneo che copre tutti i livelli, dai Primi Calci alla categoria Juniores. Saranno 12 giorni intensi in cui verranno coinvolte tutte le attività ricettive con evidenti ricadute dal punto di vista turistico con un aumento di presenze non solo a Penne ma in tutta l’area vestina. Un’opportunità importante per far conoscere i prodotti tipici con ampia visibilità per le tante aziende che parteciperanno. Siamo felicissimi di ospitare nella nostra regione un torneo così importante”, ha dichiarato D’Addazio, il quale ha colto l'occasione per congratularsi sulla promozione della Pennese in seconda categoria.

Accanto al torneo vero e proprio, verranno infatti riproposte iniziative turistiche e di promozione di prodotti tipici, eventi, il concorso per la vetrine più creative delle attività commerciali, la presenza di star dello sport, la festosa sfilata per le vie della città, il Summer Vibes Party, tutto con il pieno appoggio delle istituzioni locali e il patrocinio sia della Regione Abruzzo sia del Comune di Penne.

“Oltre 1200 atleti animeranno questa edizione – ha dichiarato Petrucci – di un torneo che si conferma di caratura nazionale. Voglio ringraziare il consigliere D’Addazio per il supporto a questa iniziativa che va oltre il settore sportivo e abbraccia anche il sociale”. Anche il sindaco non ha mancato l'occasione per elogiare un'altra squadra del territorio, la Pinna 1999 per la vittoria della coppa Uisp, augurando "un grande in bocca al lupo per la competizione di fine giugno, valida per la coppa nazionale".

“Un Torneo che si rinnova nel solco della tradizione – ha detto Passeri - Il format è quello consolidato con l’obiettivo di promuovere una grande manifestazione che mira a uscire dallo stadio dove si svolgerà la parte agonistica. Per questo dialogheremo con il territorio con tutte le iniziative proposte anche quest’anno all’interno delle quali abbiamo inserito un’area stand proprio nei pressi dello stadio “Colangelo” per dare spazio ad aziende e prodotti locali”. (com/red)