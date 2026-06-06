Weekend con il Campionato Nazionale di ginnastica ritmica ACS

Le iniziative sul territorio di ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero) continuano senza sosta. Tutte di livello importante.
La settimana scorsa il seminario di arti marziali (nello specifico, il Karate a contatto pieno, il Kyokushinkai), mentre domani, domenica e lunedÃ¬ toccherÃ alla ginnastica ritmica.
Sempre a Montesilvano e sempre al PalaRoma.
Si tratta della disputa di un titolo italiano: il Campionato nazionale di Ginnastica ritmica ACSI.
Gli organizzatori ipotizzano oltre 400 ginnaste partecipanti provenienti da tutta Italia.
Si inizia il sabato con i livelli piÃ¹ bassi per classi di etÃ , cioÃ¨ bambine a partire dai 3 anni al loro primo anno di ritmica, per salire di livello (e di etÃ ) fino ad arrivare al top della parte agonistica nella giornata di lunedÃ¬.
A supervisionare lâ€™intera manifestazione, ci sarÃ la commissione tecnica nazionale composta da Erika Motta, Martina Opuratori e Sara Piccioli.
Gli organizzatori ipotizzano oltre 400 ginnaste partecipanti provenienti da tutta Italia.
Si inizia il sabato con i livelli piÃ¹ bassi per classi di etÃ , cioÃ¨ bambine a partire dai 3 anni al loro primo anno di ritmica, per salire di livello (e di etÃ ) fino ad arrivare al top della parte agonistica nella giornata di lunedÃ¬.
A supervisionare lâ€™intera manifestazione, ci sarÃ la commissione tecnica nazionale composta da Erika Motta, Martina Opuratori e Sara Piccioli.
Ingresso gratuito per tutti gli appassionati.
Paolo Sinibaldi Pubbliche Relazioni - Press Office