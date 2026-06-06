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Termini e Condizioni

Weekend con il Campionato Nazionale di ginnastica ritmica ACS

redazione
Sport
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Le iniziative sul territorio di ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero) continuano senza sosta. Tutte di livello importante.
 
La settimana scorsa il seminario di arti marziali (nello specifico, il Karate a contatto pieno, il Kyokushinkai), mentre domani, domenica e lunedÃ¬ toccherÃ  alla ginnastica ritmica.
Sempre a Montesilvano e sempre al PalaRoma.
 
Si tratta della disputa di un titolo italiano: il Campionato nazionale di Ginnastica ritmica ACSI.

Gli organizzatori ipotizzano oltre 400 ginnaste partecipanti provenienti da tutta Italia.

Si inizia il sabato con i livelli piÃ¹ bassi per classi di etÃ , cioÃ¨ bambine a partire dai 3 anni al loro primo anno di ritmica, per salire di livello (e di etÃ ) fino ad arrivare al top della parte agonistica nella giornata di lunedÃ¬.

A supervisionare lâ€™intera manifestazione, ci sarÃ  la commissione tecnica nazionale composta da Erika Motta, Martina Opuratori e Sara Piccioli.
 
Ingresso gratuito per tutti gli appassionati.
 
Paolo Sinibaldi Pubbliche Relazioni - Press Office


 

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