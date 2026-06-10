Pescara va di corsa con la Notturna nel ricordo di Adelchi Miani

È grande il fermento in seno all’Asd Pescara Marathon per la sua prima esperienza organizzativa di una gara podistica nel tessuto cittadino.

Giovedì 11 giugno è in programma un appuntamento di forte richiamo con la prima edizione della Notturna Città di Pescara, in memoria di Adelchi Miani, podista di lungo corso molto conosciuto e stimato nell’ambiente podistico abruzzese. La manifestazione, che conta già oltre 600 iscritti, è inserita in diversi circuiti regionali, tra cui il Corrilabruzzo UISP come new entry del calendario 2026.

Il ricordo del presidente dell’Asd Pescara Marathon Massimiliano Miani: “Ci tengo a sottolineare che questa manifestazione nasce in memoria di mio fratello Adelchi, un atleta e podista scomparso circa un anno fa. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Pescara che ha sposato subito l’idea supportandoci a 360 gradi. Abbiamo voluto un evento aperto a tutti, spaziando tra chi fa agonismo e chi vuole semplicemente godersi una corsa o una passeggiata sul lungomare”.

Per quanto riguarda la partecipazione, la manifestazione offre tre diverse modalità. La gara competitiva si sviluppa sulla distanza di 10,1 chilometri e le iscrizioni si sono già chiuse. Per chi preferisce correre senza l’assillo del cronometro è disponibile la versione non competitiva, sempre di 10,1 chilometri. Un’altra opzione per partecipare in maniera più rilassata, è la passeggiata di 5 chilometri. Per queste ultime due modalità è possibile iscriversi sia online attraverso il sito di Timingrun che direttamente sul posto il giorno della gara, entro le ore 18:00.

La partenza è prevista alle 20:00 dinanzi l’Aurum. Il tracciato, che per la competitiva e la non competitiva prevede due giri da 5 chilometri, interesserà principalmente la zona sud della città. Gli atleti partiranno da via Luisa d’Annunzio per poi immettersi sul lungomare Primo Vere in direzione sud, dove effettueranno un giro di boa poco prima del confine con Francavilla al Mare. Da lì risaliranno il lungomare verso nord fino alla rotonda di viale Amerigio Vespucci per il secondo giro di boa, che precederà il rientro all’Aurum.

Oltre all’aspetto sportivo, gli organizzatori hanno pensato a ogni dettaglio per garantire il massimo comfort e un grande terzo tempo, offrendo l’opportunità di correre in un orario serale meno caldo. Grazie alla collaborazione con lo stabilimento balneare La Playa, situato in Piazza Le Laudi, tutti i partecipanti potranno usufruire di un comodo servizio docce al termine della fatica. Subito dopo, la festa si sposterà nuovamente all’Aurum per il tradizionale pasta party, dove l’accoglienza sarà completata da una fresca cocomerata, birra, musica e tanto divertimento. Ci sono tutte le premesse per una prima edizione che ha tutte le carte in regola per lasciare il segno.