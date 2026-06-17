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L'"onda blu" della 'd'Annunzio' colora la "Notturna di Chieti"

Studenti, docenti e personale amministrativo: in 300 alla gara podistica

redazione
Sport
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Gioiosa e vivace, un’onda blu ha colorato la 26^ Notturna di Chieti. 

Quasi in 300, circa la metà dei concorrenti in gara, erano infatti vestiti coi colori sportivi dell'Università “d’Annunzio” che li hanno accomunati in un unico sorriso senza distinzione tra studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. 

Prima dei piazzamenti, prima dei tempi registrati, prima delle classifiche finali, la Comunità della “d’Annunzio”, coinvolgente, sorridente ed inclusiva, aveva già firmato la sua vittoria con la meravigliosa pennellata di blu che ha illuminato la città.

 


 

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