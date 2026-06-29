Ottimi riscontri per la Sirente Superbike-Sulle Orme dei Pastori

Ãˆ stato un appuntamento di successo per gli amanti delle due ruote grasse la Sirente Superbike-Sulle Orme dei Pastori che, con la nuova denominazione, ha saputo conquistare atleti e appassionati.

Il merito va agli organizzatori del Gruppo Alpini Aielli, con la compartecipazione della UISP Ciclismo Abruzzo e Molise, che hanno saputo allestire una manifestazione impeccabile sotto ogni aspetto. La gara ha richiamato unâ€™ottantina di atleti non solo dallâ€™Abruzzo, ma anche dalle vicine regioni Lazio e Molise.

Il percorso unico di 56 chilometri, che si Ã¨ snodato attraverso i territori di Celano, Ovindoli, la Val dâ€™Arano, Rovere, Secinaro, Gagliano Aterno, Collarmele e Cerchio, per poi fare ritorno ad Aielli, ha incoronato Martino Ranalli dellâ€™OQC Bike Team, originario di Aielli, il quale ha staccato con ampio margine Marco Bellei dellâ€™Asd 25Orari, Edoardo Petroni dellâ€™Asd Center Bike, Alessio Di Santo dellâ€™Extreme Racing Team e Maurizio Carnovale dellâ€™Aniene Bike Team. In campo femminile, Giada Colella del Bike Shock Team ha dominato la scena, lasciando il secondo posto a Valentina Lolli dellâ€™Asd Briganti dâ€™Abruzzo.

Lo speaker Roberto Paoletti ha accompagnato con entusiasmo i momenti piÃ¹ significativi della giornata, dalla partenza agli arrivi, fino alla proclamazione dei nuovi campioni regionali UISP granfondo. Alla presenza del sindaco di Aielli Enzo Di Natale e del consigliere regionale UISP Abruzzo Umberto Capozucco, la manifestazione Ã¨ stata un vero successo con lâ€™obiettivo di ripetersi e consolidare il suo fascino nelle prossime edizioni.