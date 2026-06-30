Il fascino intramontabile della Miglianico Tour

La tradizione sportiva della Miglianico Tour continua a battere forte in tutto lâ€™Abruzzo e piÃ¹ precisamente a Miglianico con il traguardo storico delle cinquantacinque edizioni che la corsa podistica celebrerÃ ufficialmente domenica 9 agosto.

Lâ€™idea originaria nacque alla fine degli anni sessanta, in un periodo in cui gli italiani stavano scoprendo la passione per le camminate e le corse allâ€™aria aperta, tra le montagne e i parchi cittadini. Sulla scia dei pionieri Roberto Terenzio e Renato Cepparo, che pensavano di organizzare marce non competitive e di fondare unâ€™associazione per aggregare gli amatori in Italia, si trovÃ² lo spunto per programmare una manifestazione a carattere non competitivo proprio a Miglianico.

La prima storica edizione si svolse lâ€™8 settembre 1971, rappresentando di fatto il primo evento podistico in Abruzzo e uno dei primissimi in Italia su distanze superiori ai 15 chilometri non organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Lâ€™anno successivo, nel 1972, Roberto Terenzio costituÃ¬ il Gruppo Sportivo ADES Miglianico (Amici dello Sport) per curare le tappe successive, fino a quando nel 1976, al termine della sesta edizione, affidÃ² lâ€™intera macchina organizzativa a Nicola Mincone.

Oggi come allora, il notevole lavoro preparatorio attuato dallâ€™ADES Miglianico-Amici dello Sport dimostra chiaramente lâ€™interesse suscitato nellâ€™ambiente podistico nazionale e non solo.

Questo grande impegno lascia intravedere fin da ora unâ€™edizione ricca di agonismo e sicuramente valida sotto il profilo tecnico. I partecipanti si misureranno sui percorsi competitivi di 18 chilometri, equivalenti a due giri, e di 9 chilometri, su giro singolo, mantenendo lâ€™identico tracciato della storica prima edizione; una scelta metodologica in grado di coniugare perfettamente lâ€™aspetto territoriale con quello tecnico-agonistico, offrendo un valore aggiunto che sarÃ sicuramente apprezzato da tutti, atleti e appassionati.

Il programma dellâ€™evento prevede per sabato 8 agosto lo svolgimento di tutte le gare giovanili, ad eccezione del Mini Tour che resta confermato alla domenica come anteprima della gara dei piÃ¹ grandi.

Le prove del sabato rappresenteranno un fondamentale spazio di promozione dellâ€™atletica giovanile, per cui saranno invitate tutte le societÃ maggiormente impegnate nella formazione dei ragazzi, garantendo a tutti i partecipanti premiazioni individuali e di gruppo con ristoro finale.

Sempre la sera dellâ€™8 agosto tornerÃ la kermesse cittadina a inviti specificamente riservata ad atleti abruzzesi o comunque tesserati con societÃ del territorio regionale.

MartedÃ¬ 30 giugno scade lâ€™ultimo giorno utile per assicurarsi lâ€™iscrizione a prezzo bloccato a 10 euro solo per la competitiva di 18 chilometri, mentre per la 9 chilometri la quota rimane fissa a 10 euro fino al 6 agosto, giorno in cui si chiuderanno definitivamente le iscrizioni.

Tutte le info sono disponibili sul sito www.miglianicotour.it

Credit fotografico Uliano Starinieri