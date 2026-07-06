“Tutti a bordo”, il mare si fa inclusivo con la prima Regata paralimpica

Il vento del coinvolgimento e della passione ha gonfiato le vele nel porto turistico “Marina di San Pietro” di Termoli, scenario di una giornata memorabile per lo sport e il sociale.

Si è svolta “Tutti a bordo: la nostra regata!“, la prima manifestazione di vela paralimpica della regione, promossa dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise e dalla Regione Molise, con il fondamentale supporto del CIP Nazionale e in collaborazione con la IX Zona FIV Abruzzo e Molise.

​I numeri testimoniano lo straordinario successo di un’iniziativa che ha superato ogni aspettativa: un centinaio le adesioni, con equipaggi che si sono dati battaglia in acqua a bordo di 9 barche a vela. Tra le storie più belle, quella di molti atleti del CIP Molise che non erano mai stati in mare prima d’ora e che oggi hanno potuto sfidare le onde in piena autonomia e sicurezza, supportati da tecnici qualificati.

​L’evento rappresenta il coronamento di un percorso iniziato lo scorso novembre, fortemente voluto dalle istituzioni e dai vertici del movimento paralimpico.

”Questa iniziativa nasce da un’idea che abbiamo iniziato a promuovere e coltivare lo scorso novembre, lavorando duramente per vederla finalmente realizzata – ha da subito sottolineato il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – Oggi parliamo di vera inclusione, di sport e di salute, ma soprattutto della gioia di condividere questi momenti con le famiglie. Lo sport è il canale ideale per socializzare e superare ogni barriera. Proprio in quest’ottica di continuità e capillarità sul territorio, sono felice di annunciare che apriremo un Centro dello Sport Paralimpico in Molise, a Castelpetroso. Vogliamo creare infrastrutture adeguate affinché lo sport accessibile non sia un evento isolato, ma una realtà quotidiana fruibile da tutti”.

​”Vedere concretizzato questo progetto, per cui ci siamo spesi con tutte le nostre energie – ha aggiunto il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – è un’emozione indescrivibile. È una realtà originale, quasi unica nel suo genere a livello nazionale. La risposta del territorio è stata commovente: avere oltre cento partecipanti, tra cui ragazzi che per la prima volta hanno accarezzato l’acqua del mare su una barca a vela, è la dimostrazione che quando si offrono opportunità concrete, il desiderio di partecipazione abbatte qualsiasi ostacolo. Tutto fa parte di in un ampio programma che continuerà a toccare anche le scuole per dare autonomia e coscienza di sé fin dalla tenera età”.

​”Abbiamo sposato e promosso questo evento fin da subito con immenso entusiasmo – ha concluso il presidente del CIP Nazionale, Marco Giunio De Sanctis – Vedere così tanti ragazze e ragazzi sfidare il vento, oltre che la propria disabilità, è la testimonianza più limpida e convincente di quanto lo sport sia un formidabile strumento di benessere, interazione e autonomia, ben oltre la semplice riabilitazione. Il Molise sta dimostrando una sensibilità straordinaria. La promessa del presidente Roberti di istituire un Centro Paralimpico a Castelpetroso traccia la strada maestra per il futuro del ‘movimento’, mentre la nostra mission resta quella di ‘avvicinare’, quanto più possibile, tutti allo sport”.

La classifica: 1° Barca Pestifera, 2° Superba, 3° Spiritosa, 4° Freedom, 5° Dragon, 6° Sprite, 7° Marianna Primo, 8° Iacaranda, 9° Sogno giallo.