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Oro europeo per Lucio Tavoletta, fa festa lâ€™Abruzzo del judo

redazione
Sport
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Il CONI Abruzzo esprime gioia e profonda soddisfazione per la splendida medaglia dâ€™oro conquistata da Lucio Tavoletta allâ€™European Cup di Praga.

Lâ€™atleta abruzzese del Gruppo Sportivo Carabinieri, figlio dâ€™arte di Silvio Tavoletta, ha firmato una prestazione di altissimo livello, imponendosi in finale con uno splendido uchi mata e salendo sul gradino piÃ¹ alto del podio.

Â«Una vittoria che riempie dâ€™orgoglio tutto lo sport abruzzese â€“ sottolinea il presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando â€“. Lâ€™oro di Lucio premia talento, sacrificio, serietÃ  e preparazione tecnica. Ha saputo raccogliere con personalitÃ  unâ€™ereditÃ  sportiva importante, costruendo con impegno e qualitÃ  un percorso tutto suo, portando in alto i colori dellâ€™Abruzzo e dellâ€™ItaliaÂ».

Il plauso del CONI Abruzzo va anche al presidente regionale FIJLKAM, settore Judo, Giampaolo Petrollini, e allâ€™intero movimento: dirigenti, tecnici, societÃ  sportive e famiglie che quotidianamente lavorano per la crescita dei giovani atleti.

Congratulazioni a Lucio, alla famiglia Tavoletta, al Gruppo Sportivo Carabinieri e alla FIJLKAM Abruzzo: un risultato che rende orgogliosa lâ€™intera regione.


 

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