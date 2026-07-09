Miglior Allenatore della Serie A2 2025/2026 di pallavolo: il Premio ‘Costa-Anderlini’ a Simone Di Tommaso

Il Comitato Regionale Fipav Abruzzo si congratula con il tecnico abruzzese Simone Di Tommaso per il prestigioso riconoscimento ricevuto dalla Lega Pallavolo Serie A, che lo ha premiato come Miglior Allenatore della Serie A2 Credem Banca 2025/2026 assegnandogli il Premio “Costa-Anderlini“.
“Un traguardo – si legge in una nota – che valorizza competenza, passione e dedizione, qualità che hanno contraddistinto il suo lavoro alla guida dell’Abba Pineto nel corso di una stagione straordinaria.
Per tutto il movimento pallavolistico abruzzese è motivo di grande orgoglio vedere un tecnico della nostra regione ricevere un riconoscimento così prestigioso a livello nazionale.
Congratulazioni Simone, con l’augurio che questo sia solo un altro importante passo di un percorso ricco di soddisfazioni”.