Lo Sci Club Aterno Pescara cerca i campioni di domani e lancia un appello alle famiglie

Sono aperte le iscrizioni alla squadra agonistica per la stagione 2026/2027 dello Sci Club Aterno Pescara, una delle realtÃ sciistiche piÃ¹ importanti d'Italia con oltre 800 soci.

"Vivere in una cittÃ di mare e diventare protagonisti sulle piste da sci â€“ spiega il presidente del Club, Mattia Giansante â€“ puÃ² sembrare un controsenso, ma Ã¨ quello che fa da oltre 40 anni il nostro sodalizio, che trasforma ogni inverno in una straordinaria opportunitÃ per centinaia di ragazzi e per le loro famiglie".

Il progetto della Squadra Agonistica 2026/2027 Ã¨ dedicato ai piÃ¹ piccoli, divisi nelle categorie Baby, Cuccioli e Children. L'obiettivo va oltre il risultato sportivo: educare i ragazzi ai valori dello sport attraverso lo sci alpino.

"PerchÃ© â€“ continua Giansante â€“ una medaglia puÃ² durare un giorno, mentre i valori appresi durante la pratica sportiva restano per tutta la vita. Non si tratta soltanto di allenare futuri sciatori, ma di accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di crescita fatto di disciplina, rispetto, sacrificio, amicizia, autonomia e capacitÃ di affrontare le difficoltÃ . Ogni allenamento diventa un'occasione per imparare il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni, la collaborazione con i compagni e la capacitÃ di rialzarsi dopo una sconfitta, valori che accompagneranno i ragazzi ben oltre il contesto sportivo".

Il progetto Ã¨ stato costruito anche pensando alle esigenze delle famiglie.

Nel programma trovano spazio oltre quaranta giornate tra allenamenti e gare federali, preparazione atletica estiva, allenamenti tecnici sulla neve, attivitÃ di squadra e uno staff qualificato che seguirÃ ogni atleta durante tutta la stagione.

I gruppi saranno a numero chiuso per garantire qualitÃ tecnica e attenzione individuale, sarÃ disponibile un servizio di trasporto dedicato verso i comprensori sciistici e sono state attivate convenzioni per agevolare l'acquisto dell'attrezzatura tecnica, rendendo piÃ¹ semplice l'accesso all'attivitÃ agonistica.

Fondato nel 1984, lo Sci Club Aterno Pescara Ã¨ oggi la piÃ¹ grande realtÃ sciistica dell'Abruzzo, con oltre 800 soci, centinaia di giovani coinvolti ogni anno nelle attivitÃ sportive e un calendario che comprende corsi, settimane bianche, trasferte, attivitÃ giovanili e iniziative dedicate alla promozione della montagna. Un'esperienza costruita in oltre quattro decenni che oggi viene messa al servizio delle nuove generazioni.

Il presidente Giansante lancia un appello alle famiglie. "Viviamo in un territorio unico â€“ puntualizza â€“ in meno di un'ora possiamo passare dalle spiagge dell'Adriatico alle montagne dell'Appennino. Ãˆ una ricchezza che abbiamo il dovere di far conoscere ai nostri figli. Oggi i ragazzi hanno bisogno di esperienze vere, che li allontanino dagli schermi e li aiutino a costruire carattere, autonomia e fiducia in sÃ© stessi. E lo sport Ã¨ uno dei piÃ¹ grandi strumenti educativi che esistano e lo sci, in particolare, insegna il rispetto, il sacrificio, la responsabilitÃ e la capacitÃ di affrontare ogni sfida con determinazione. Il nostro sogno non Ã¨ semplicemente vincere delle gare. Il nostro sogno Ã¨ vedere questi bambini diventare adulti migliori grazie allo sport".

Tutte le informazioni sono disponibili su www.sciclubaterno.it