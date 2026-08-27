Abruzzo protagonista nella Nazionale di ID parahockey Campione del Mondo

Uno storico successo per la Nazionale italiana di ID Parahockey, che conquista la prima World Cup superando la Spagna 5-4 nella finalissima. Protagonista l’atleta abruzzese MariaCamilla Niola.

L’Abruzzo celebra con orgoglio uno dei risultati più belli e significativi dello sport italiano: la Nazionale Italiana di ID Parahockey è Campione del Mondo, al termine di una straordinaria finale nella quale gli azzurri hanno battuto la Spagna con il punteggio di 5-4, conquistando la prima World Cup della disciplina.

Un successo storico, che assume un significato ancora più speciale per il movimento sportivo abruzzese grazie alla presenza di MariaCamilla Niola, atleta della nostra regione che ha avuto un ruolo importante nel percorso della Nazionale e che oggi può fregiarsi del titolo di Campionessa del Mondo.

Il CONI Abruzzo esprime le proprie più sentite congratulazioni a MariaCamilla Niola, alla Federazione Italiana Hockey, alla Delegazione Regionale Abruzzo FIH, al Delegato Regionale Guido Colizza, a tutti gli atleti e all’intero staff tecnico e organizzativo della Nazionale.

Un plauso particolare a Roger (Ruggero) Visini, un allenatore sportivo italiano e presidente dell’associazione pescarese A.S.D. Uguali nello Sport “Giuliano Visini”, da molti anni un pilastro fondamentale per l’inclusione e la crescita sociale attraverso lo sport in Abruzzo, di cui MariaCamilla è parte integrante.

Quella degli #Invincibili è una vittoria che va oltre il risultato sportivo. È la dimostrazione concreta di quanto inclusione, talento, passione, lavoro di squadra e determinazione possano abbattere ogni barriera e trasformare un sogno in una realtà mondiale.

Per il CONI Abruzzo, la presenza di MariaCamilla Niola tra le protagoniste di questo straordinario trionfo rappresenta un motivo di particolare orgoglio e conferma il valore del movimento sportivo della nostra regione.

L’Italia è Campione del Mondo. E sul tetto del mondo c’è anche un pezzo d’Abruzzo.

A MariaCamilla e a tutti gli #Invincibili va il nostro applauso più grande.

Complimenti, Campioni del Mondo!