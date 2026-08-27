Notturna Atriana: tradizione sempre di casa nel segno del record di partecipazione e del ricordo

La straordinaria attrattiva della Notturna Atriana si è confermata anche quest’anno: la bellezza del percorso, la suggestione del centro storico e la perfetta qualità organizzativa firmata Polisportiva Hat Atri hanno giocato un ruolo fondamentale nel richiamare ad Atri, lo scorso 20 agosto, un numero così ampio di concorrenti per la 24ª edizione della gara podistica inserita nei circuiti Corrimaster FIDAL, Corrilabruzzo UISP, Criterium Piceni&Pretuzi.

Il tutto orchestrato con cura dal presidente Francesco Cellinese e da tutto il direttivo del sodalizio podistico locale, portando avanti l’eredità e la visione di Gaetano Pallini, storico punto fermo del podismo locale e della comunità atriana. Un evento di grande sport ma anche di profonda memoria, durante il quale è stato tributato un partecipe e sentito ricordo anche a Claudio Baldini, tra le vittime del dramma di Rigopiano.

Alla presenza del presidente regionale FIDAL Abruzzo Massimo Pompei, sono stati 440 gli atleti al via della gara competitiva di circa 9 chilometri (suddivisi in tre tornate nel centro cittadino), a cui si sono aggiunti circa cento iscritti alla prova non competitiva di 6 chilometri (due giri), dedicata a chi cercava un passo più tranquillo.

“Siamo davvero felici e soddisfatti della straordinaria risposta in termini di presenze per la Notturna Atriana. È stato fantastico accogliere così tante persone, arrivate anche da fuori regione per condividere con noi questa giornata: un risultato numerico importante che ci ripaga dei tanti sforzi. Tutto questo, però, non sarebbe mai stato possibile senza un grande lavoro di squadra, ed è per questo che rivolgiamo un sentito e doveroso grazie a chiunque abbia dato il proprio contributo alla riuscita dell’evento, mettendoci passione e professionalità in ogni singola fase del lavoro preparatorio” ha detto Francesco Cellinese.

Il clichè organizzativo prevedeva le prove giovanili su percorsi brevi riservate agli under 16 con 78 partecipanti: nelle varie categorie si è messa in evidenza l’Atletica Vomano per quantità di primi posti e piazzamenti tra i migliori dieci, sia nelle gare maschili che in quelle femminili.

Il club di Morro d’Oro è stato protagonista assoluto pure nella competizione principale maschile con il detentore del titolo Stefano Massimi, che per la seconda volta consecutiva è arrivato tutto solo al traguardo con il crono di 26’18”. Alle sue spalle si sono classificati Stefano Ghenda (Trevisatletica), Nicolò Di Gaetano (Asd Cologna Spiaggia), Francesco Cacciatore (Atletica Vomano) e Sergio Serraiocco (Daunia Running).

Sesto piazzamento generale per la prima classificata tra le donne: Francesca Calvauna. L’atleta di origini liguri, portacolori del GS Orecchiella Garfagnana, ha conquistato il successo femminile in 28’45” superando Melissa Palanza (Let’s Run For Solidarity), Laura Brenna (ASD DK Runners), Barbara Mariano (Pretuzi Runners Teramo) e Sara Sartori (Atletica Gran Sasso Teramo).

Premi speciali infine per le squadre con più iscritti: l’Atletica Vomano con 31 atleti mentre tra le compagini extraregionali, i marchigiani dell’Atletica AVIS Pagliare con 12 partenti.

A cura di Massimiliano Monaco un video riassuntivo di tutti i momenti salienti della Notturna Atriana 2026 a questo link https://youtu.be/danjr1DhMXg?si=qlHOMu6abpUy5oR1