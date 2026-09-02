â€˜Silvi che Correâ€™: bussa alle porte la seconda edizione

A Silvi ritorna in grande stile sabato 5 settembre lâ€™appuntamento con Silvi che Corre, gara di corsa su strada organizzata dal consolidato binomio Asd Selva Maris e Atletica Vomano, che sta mettendo a punto nei minimi dettagli lâ€™intero apparato organizzativo della seconda edizione. La manifestazione sarÃ valida per i circuiti Corrimaster FIDAL Abruzzo e Criterium Piceni & Pretuzi e potrÃ contare sul patrocinio dellâ€™amministrazione comunale di Silvi, segno di grande attenzione e sinergia tra gli amministratori locali e gli organizzatori.

La manifestazione si articolerÃ tra gare giovanili e per adulti su un tracciato pianeggiante incastonato tra il lungomare di Silville e la pineta di Piomba. Un percorso che non Ã¨ certo nuovo a eventi di prestigio: proprio qui, nel 2023, si svolsero i campionati italiani individuali di corsa su strada (5 km) master FIDAL.

Con ritrovo fissato a piazzale Le Dune alle 16:30, ad aprire le danze, intorno alle 17:00, i giovani atleti delle categorie promozionali FIDAL che si cimenteranno su distanze calibrate in base allâ€™etÃ di ciascun partecipante. Un momento di grande festa e visibilitÃ per i piÃ¹ piccoli, che daranno il via a un pomeriggio allâ€™insegna dello sport e della condivisione.

Il clou della giornata Ã¨ previsto alle 18:30, con la partenza della gara competitiva riservata agli adulti sulla distanza di 9,8 chilometri. Contestualmente, prenderÃ il via anche la non competitiva di 3 chilometri, pensata per chi vuole correre e/o camminare in modo piÃ¹ rilassato. Sudore e fatica saranno comunque ampiamente ripagati: ad attendere i partecipanti un ricco ristoro a fine corsa, mentre le premiazioni interesseranno i primi 3 assoluti maschili e femminili, i primi 5 classificati di ogni categoria, oltre alle prime 5 societÃ regionali e alle prime 3 societÃ extraregionali. Per quanto riguarda le iscrizioni, la quota per le categorie promozionali Ã¨ di 3 euro, per i partecipanti alla non competitiva di 5 euro e per la competitiva di 10 euro. Ãˆ possibile iscriversi sui siti web di Timing Run, Corrimaster FIDAL, Criterium Piceni & Pretuzi. Lâ€™invito che gli organizzatori rivolgono a tutti Ã¨ quello di vivere questo appuntamento non semplicemente come una gara, ma come unâ€™occasione unica per condividere la passione per la corsa, riscoprire il piacere dello sport allâ€™aria aperta e lasciarsi incantare dalla bellezza di un territorio che sa accogliere ed emozionare. Silvi Marina vi aspetta!







