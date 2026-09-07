Regata dei Gonfaloni a Pescara, trionfano Vasto e Termoli

"Sport e divertimento si sono fusi a Pescara per la 31esima Regata dei Gonfaloni, una manifestazione che rappresenta la tradizione della nostra città e porta avanti, di anno in anno, il nome di Giovanni Verzulli, che è stato un pilastro della marineria locale.

Una bella giornata, inserita nel Festival Dannunziano, che è stata realizzata grazie all'impegno dell'associazione Il Maestrale, guidata da Fabrizio Verzulli e dalla sua famiglia: anche quest'anno Il Maestrale ha centrato in pieno il risultato facendo scendere in campo, in questo caso nel fiume Pescara, 16 equipaggi. Abbiamo respirato un sano spirito di competizione tra le squadre, maschili e femminili, e abbiamo applaudito tutti i partecipanti, arrivati da varie località, che hanno deciso di sfidarsi qui a Pescara con il rispettivo gozzo. A tutti dico che ci vediamo l'anno prossimo, con lo stesso spirito agguerrito e la stessa voglia di divertirsi insieme".

L'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli saluta così la 31esima edizione della Regata che ha visto la partecipazione di otto equipaggi maschili e otto femminili con l'affermazione dell'equipaggio de La Ciurma Vasto per le donne e di Termoli 1 tra gli uomini.

Queste le squadre femminili che hanno preso parte alla Regata: La Ciurma Vasto, ⁠Termoli, ⁠Ortona, Porto Antico Pescara, ⁠O…issa Pescara, Palio di Taranto 1, Palio di Taranto 2, ⁠LNI Molfetta. Per la categoria maschile le squadre erano Martinsicuro, ⁠Termoli 1, ⁠Termoli 2, Porto Antico Pescara, ⁠O…issa Pescara, ⁠LNI Molfetta, ⁠Marina Sud e ⁠San Benedetto - Giulianova.

Per ogni squadra hanno gareggiato dieci vogatori e un timoniere che hanno affrontato un percorso di oltre un miglio marino.

Premiati dall'assessore Martelli, nel pomeriggio, i primi tre equipaggi: sul podio Termoli 1, Molfetta e Martinsicuro per gli uomini e La Ciurma Vasto, Palio di Taranto 2 e Molfetta per le donne.

In mattinata è stato il sindaco Carlo Masci a dare il via alle gare ricordando la storia della Regata, nata all'epoca del sindaco Carlo Pace e ancora oggi apprezzata da tutti coloro che decidono di partecipare o di assistere. Come da tradizione, il programma della giornata non si è limitato alle gare: l'associazione Il Maestrale ha organizzato anche momenti musicali e stand gastronomici con l'immancabile frittura di pesce fresco.

