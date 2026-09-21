Il LunedÃ¬ del Delfino

Dopo lâ€™insufficiente prova di mercoledÃ¬ scorso in casa con il Gubbio, terminata in paritÃ , ieri pomeriggio il Delfino Ã¨ finalmente tornato al successo, in quel di Sestri Levante, contro il fumoso Vado. Uno 0-1, ottenuto solo grazie ad un rigore calciato a inizio gara da Gaetano Letizia, che di buono ha portato solo i tre punti, ma la prestazione, da giudicare in misura dellâ€™avversario, Ã¨ stata ancora una volta tuttâ€™altro che positiva.

Il penalty realizzato dal difensore napoletano ha poi riportato, in sala stampa, la memoria allâ€™ormai mitologica gara di Padova dello scorso campionato. Un argomento che, ad ogni ripresa, puzza sempre di piÃ¹. I vani tentativi di ridurne la portata, da parte dei vari protagonisti, producono il risultato opposto, ovvero quello percepito fin da subito di una sceneggiata tanto goffa, quanto degna dellâ€™attenzione, stranamente mai ottenuta, dellâ€™ufficio inchieste. Complici anche i giornalisti che pongono la domanda, i quali si basano sullâ€™errata (?!) convinzione (â€¦) che il problema sia stato quello di lasciar calciare il rigore al malcapitato Russo, anzichÃ© ad Insigne o, per lâ€™appunto, a Letizia. In realtÃ Ã¨ stato lâ€™atteggiamento di tutta la squadra, panchina inclusa, successivo allâ€™atterramento dello stesso Russo, che non ha mai convinto: perchÃ© nessuno ha protestato? PerchÃ© addirittura Insigne si stava preoccupando di accelerare la battuta del calcio dâ€™angolo, mentre lâ€™arbitro andava al VAR? Tutto lâ€™ambiente, in seguito, ha percepito che, in qualche modo, le due squadre si fossero piÃ¹ o meno accordate per un pareggio e quel rigore potrebbe aver messo in crisi un copione giÃ scritto? I veneti poi nel finale la vinsero addirittura, ma la rete venne realizzata da un calciatore a dir poco sospetto per il suo passato, diciamo cosÃ¬, poco cristallino, quel Christian Pastina reduce da una squalifica di due anni, in seguito ridotti, per unâ€™inchiesta sul calcio scommesse. Un goal da fuori area, infine, da ricordare bene, perchÃ© il calciatore Ã¨ parso liberarsi facilmente al tiro, senza essere minimamente attenzionato dai difensori biancazzurri, forse ormai certi che il risultato sarebbe terminato sullo 0-0? Insomma, forse un giorno lo scopriremo o forse no, cosa davvero accadde in quel fatidico 2 maggio, ma nel frattempo continueremo ad invitare i nostri colleghi microfonati a presentare le domande nel modo giornalisticamente piÃ¹ corretto, se ne hanno la libertÃ , beninteso â€¦

Tornando al calcio giocato, ricordiamo che il prossimo turno se non proprio giÃ decisivo ai fini dellâ€™intera stagione, rappresenterÃ comunque un importantissimo spartiacque rispetto a ciÃ² che il Pescara potrÃ ottenere in merito al teorico obiettivo della promozione. Allâ€™Adriatico arriverÃ infatti la presumibile capolista Spezia, che stasera affronterÃ fra le mura amiche la cenerentola Vis Pesaro e, di conseguenza, con i tre punti assegnati per la vittoria scavalcherÃ di nuovo Ravenna e Reggiana, temporaneamente in vetta alla classifica. I liguri, cosÃ¬ come la Reggiana, lâ€™altra retrocessa insieme ai biancazzurri, di questo complicato girone B, hanno avuto, nei modi espressi dalle societÃ , un atteggiamento ben differente da quello a cui Daniele Sebastiani ci ha ormai tristemente abituati: lungi dallâ€™incolpare altri, si sono assunte le proprie responsabilitÃ , hanno ufficialmente chiesto scusa alle rispettive tifoserie, si sono rimboccate le maniche per allestire delle Rose allâ€™altezza e, guarda caso, ora primeggiano la graduatoria. Ai posteri lâ€™ardua sentenza, come scrisse Alessandro Manzoni ne Il cinque maggio (ancora questo mese â€¦).

Il cosiddetto match clou avrÃ quindi inizio domenica prossima, 27 settembre, dalle ore 20:30. Auguriamoci di vedere, finalmente, quel Delfino determinato e coraggioso che tutti i tifosi attendono con sempre meno pazienza.