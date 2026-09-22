Ottima performance di FlashCube e del suo equipaggio abruzzese al Mondiale Platu25

Ha sfiorato il podio nel Campionato Mondiale 2026 classe Platu25 il team di FlashCube del Circolo Velico Ventoforte di Pescara, diretto da Riccardo Di Bartolomeo, che si è fatto valere gareggiando tra i migliori del mondo e conquistando un meritatissimo quarto posto in classifica al termine di quattro giornate di regate a San Benedetto del Tronto.

L’equipaggio, guidato dall’armatore e timoniere Emanuele De Martinis Terra, è rimasto sempre nelle prime posizioni in un’avvincente competizione con i team venuti da Australia, Giappone, Portogallo, Lituania e Francia oltre che dalle altre regioni d’Italia. Campionato molto combattuto soprattutto dalla seconda alla decima posizione e caratterizzato sempre da un vento sui 6/8 nodi in tutte le regate. L’equipaggio di FlashCube è formato da Emanuele De Martinis Terra timoniere, Matteo Terenzi tattico, Fabio Masturzo tailer, Alessio Sanfrancesco centrale e Gennaro Sperandeo prodiere.

“Siamo soddisfatti della nostra performance – dichiara l’armatore timoniere di FlashCube – perché il livello quest’anno era molto alto. Le posizioni si sono consolidate negli ultimi due giorni e noi abbiano conquistato anche il secondo posto nella categoria Corinthian e in quella armatore timoniere. Ringraziamo il Circolo Nautico Sambenedettese per l’ottima organizzazione dell’evento”.