Il Lunedì del Delfino

Mentre lo Spezia, come da pronostici alla vigilia del campionato, spicca (definitivamente?) il volo verso un pronto ritorno nella serie cadetta e con ambizioni fin da ora di provare il doppio salto immediato, direzione serie A, il Delfino stasera proverà a mantenere la scia delle migliori, per allontanarsi dalla pericolosa zona play out ed eventualmente scalare qualche posizione in classifica.

All’Adriatico, per il posticipo della nona giornata, scenderà in campo il Guidonia Montecelio, che attualmente precede i biancazzurri di un punto (12 contro 11) ed è reduce dal successo interno della scorsa settimana con il Pineto. La squadra dell’omonimo comune laziale, che fa parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, non è da prendere sottogamba, avendo a disposizione un organico di categoria e con un centravanti ben noto a Pescara, l’italo-argentino Franco Ferrari, che nell’unica stagione disputata in riva all’Adriatico, quella del 2021/2022, mise a segno un bottino di ben 19 (diciannove) reti, per la gioia del presidente Sebastiani, che subito lo vendette al Vicenza. Per inciso è stata sua la marcatura dell’1-0 contro il Pineto, come scritto sopra. Alle spalle di questa società c’è uno sponsor importante, che fa capo ad una nota catena di negozi specializzata in articoli casalinghi e il suo direttore generale risponde al nome dell’avvocato pescarese Anthony Hernest Aliano. Proprio quest’ultimo, nei giorni scorsi, forse motivato da quello che per lui sarà una sorta di derby, è stato molto criticato dalla tifoseria pescarese per aver esternato, guarda un po’, a favore di Daniele Sebastiani. Nulla di nuovo, in realtà, se non la solita sviolinata fra ricchi imprenditori e/o uomini politicamente impegnati. In pratica si tratta del consueto ritornello che vede il “povero” presidente del Delfino dipinto come eroe, poiché capace, in un contesto difficile e costoso come il campionato di serie C (…), ad iscrivere ogni anno la squadra e mettere insieme una Rosa in grado di scendere in campo, con (addirittura …) costanti ambizioni di primato. Le risposte sui social dei tifosi, come detto, non si sono fatte attendere, perché sappiamo molto bene, qui a Pescara, rispetto a ciò che immaginano fuori città, come stanno davvero le cose. Se davvero soffre così tanto, perché non mette in vendita la società con il cartellino del prezzo in vetrina? Perché dopo ogni sconfitta dichiara di essere stanco e di voler cedere, ma poi aggiunge che chi vuole il Pescara deve trattare con lui a quattr’occhi, dentro una stanza chiusa? Chiunque vuole davvero vendere qualcosa non si esime dal quantificare pubblicamente il valore della merce. Insomma, ci può stare che coloro i quali non vivono da quindici anni le sofferenze a cui Daniele Sebastiani ha costretto il popolo biancazzurro, potenzialmente da serie A, ormai relegato alla C, indichino il presidente come eroico, ma che lo faccia un tizio pescarese, diciamo che suona come una discreta presa per i fondelli!

Ad ogni modo, visto che dopo Padova – Pescara dello scorso campionato, le bugie sono ormai riconosciute facilmente come tali da queste parti, ricordiamo che dopo il match di questa sera, che avrà inizio alle 20:30, il Delfino nel turno seguente scenderà nuovamente in campo all’Adriatico, anche in questo caso contro una formazione laziale, l’Ostia Mare, società formalmente di proprietà di Daniele De Rossi, domenica 18 ottobre, dalle ore 17:30.