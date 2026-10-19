La doppia sfida casalinga contro le due formazioni laziali del Guidonia e dellâ€™Ostia Mare si conclude con un pareggio e una vittoria per il Delfino. Dopo lâ€™1-1 con la prima delle due, ieri la squadra di proprietÃ della famiglia De Rossi ha deciso a metÃ del primo tempo di consegnarsi al Pescara, per il tramite dellâ€™attaccante Filippo Dâ€™Andrea, colpevole di unâ€™inutile reazione a centrocampo, che dopo la revisione al VAR gli costa il cartellino rosso. In superioritÃ numerica per buona parte del match, anche una squadra con poche idee, qual Ã¨ a tuttâ€™oggi il Pescara, alla fine Ã¨ riuscita nellâ€™impresa di portare a casa i tre punti in palio, con il classico 2-0 finale.

Poche ore prima lo Spezia, corsaro anche in casa della seconda in classifica, il Ravenna, aveva definitivamente deciso che per tutte le altre, fin dal mese di ottobre, non restava che prepararsi ai play off.

Antonio BuscÃ©, che in caso di mancata vittoria avrebbe certamente dovuto fare le valigie, cosÃ¬ come a Livorno, grazie alla buona sorte, per ora mantiene il posto di lavoro, ma fino a quando? Per assurdo la fuga dellâ€™imprendibile Spezia lo favorisce, giacchÃ© non vi sono piÃ¹ i presupposti per provare a vincere il campionato grazie a un cambio di panchina, quindi Daniele Sebastiani potrebbe tirare avanti cosÃ¬ fino alla fine, bivaccando nelle posizioni buone per accedere ai play off, bofonchiando chiacchiere e pinzillacchere ai microfoni amici per qualche mese ancora. Per i tifosi, quindi, si prospetta lâ€™ennesima stagione sotto tono e passiva, da vivere con la speranza di un altro miracolo, o magia che dir si vuole.

Con questo che state leggendo, sono 400 (quattrocento) gli editoriali de Il lunedÃ¬ del Delfino finora pubblicati, la maggior parte dei quali, purtroppo, dedicati a commentare le nefandezze societarie. Per lo meno, grazie come detto a Filippo Dâ€™Andrea, questo numero tondo lo festeggiamo con una vittoria, evento molto piÃ¹ raro delle tante sconfitte accumulate dalla gestione Sebastiani nel corso dei suoi quindici anni di proprietÃ .

Forse una delle peggiori situazioni che la tifoseria biancazzurra Ã¨ costretta a subire da troppi anni Ã¨ propria quella di non poter mai davvero festeggiare, neppure negli sporadici casi di risultati favorevoli, perchÃ© questi vengono sempre seguiti da delusioni amare e cocenti. Lâ€™esempio piÃ¹ lampante Ã¨ rappresentato dalla retrocessione della scorsa stagione, che ha annullato la precedente vittoria nei play off di Silvio Baldini.

Nel prossimo turno il Delfino tornerÃ in trasferta, per una sfida che rappresenta da tantissimi anni quasi un classico delle provinciali nel Centro Italia, quella contro il Perugia. Gli umbri, reduci da una sonante vittoria per 1-5 a Campobasso (anche lÃ¬ perÃ² i molisani erano rimasti in dieci), sopravanzano gli abruzzesi di un solo punto. La gara si disputerÃ venerdÃ¬ 23 ottobre, in serata, con fischio dâ€™inizio alle 20:30.