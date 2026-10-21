Da Pescara ad altre località dello Stivale: un pieno di successi per l'Atletica Vomano

Fine settimana da incorniciare per l’Atletica Vomano, capace di imporsi nei principali appuntamenti agonistici d’Italia e di contribuire a promuovere un messaggio di speranza e solidarietà.

Un momento di straordinario impatto sportivo e sociale si è vissuto a Pescara in occasione della “Race for the Cure“, in cui l’Atletica Vomano ha curato la parte tecnica della manifestazione organizzata da Komen Italia e che ha visto Pescara invasa da oltre tremila persone baciate dal sole in un’atmosfera di forte unione e commozione. L’evento ha consentito di valorizzare l’importanza della prevenzione e il sostegno alla ricerca contro i tumori femminili, trasmettendo un forte messaggio sociale all’intera comunità abruzzese.

La gara competitiva ha visto un vero e proprio podio monopolizzato dall’Atletica Vomano, che ha occupato le posizioni di vertice grazie ai propri giovani atleti del settore promozionale e assoluto: Lorenzo Dell’Orefice e Simon Loitanyang (ex aequo al primo posto sul gradino più alto con il tempo di 13:50) e Francesco Cacciatore (terzo in 14:41), seguiti dalle ottime prestazioni di Giuseppe Notarnicola al sesto posto e Marco Assogna al settimo, mentre tra le donne si è distinta Stefania Di Febbo.

La riuscita dell’evento pescarese ha confermato ancora una volta il ruolo sociale dell’Atletica Vomano come punto di riferimento sul territorio, capace di andare ben oltre la dimensione agonistica per mettere al centro il benessere, la salute e la coesione sociale. La sinergia tra lo staff di Komen Italia, il CONI Abruzzo con il suo Presidente e l’Atletica Vomano ha dato vita a un momento di enorme valore. Un ringraziamento particolare va al Comune di Pescara, all’Assessorato ai Grandi eventi e la Polizia Locale, alla Regione Abruzzo, alla Protezione Civile Val Pescara, ai giudici di gara, alla Croce Rossa Italiana di Pescara, allo speaker Roberto Paoletti, al Presidente Mauro Trubiano della società Passologico, all’Atletica Val Pescara, alla formidabile squadra di volontari dell’Atletica Vomano e a tutti coloro che si sono impegnati a vario titolo per l’ottima riuscita dell’evento e per la massiccia partecipazione.

Accanto al grande appuntamento di solidarietà, gli atleti dell’Atletica Vomano si sono resi protagonisti su più fronti in tutta Italia, dalla marcia alla corsa su strada. Nel settore giovanile, la giovane Eva Di Marco, impegnata con la Rappresentativa Abruzzo a seguito del brillante secondo posto ottenuto nella fase regionale, ha offerto una grande prestazione al Trofeo Nazionale Giovanile di Marcia ad Imola: sui 2 chilometri di marcia ha chiuso con l’ottimo tempo di 12 minuti e 37 secondi, migliorando di ben un minuto e trenta secondi il precedente riscontro di 14 minuti e 10 secondi registrato a Giulianova. In terra romagnola è giunta invece la vittoria di Gabriele Bonazza, trionfatore alla mezza maratona “Dal Quatar Fraziò” di Forlì, dove è salito sul gradino più alto del podio completando i 21,1 chilometri in 1h18:08. Un ulteriore trionfo è arrivato nelle Marche alla “La 10 di Ancona – Memorial Farinelli”, dove Stefano Massimi ha tagliato per primo il traguardo dei 10 chilometri fermando il cronometro su un eccellente 31:17. Un plauso finale va a tutti gli atleti per la grinta, il costante miglioramento e l’impegno dimostrato su ogni campo di gara.