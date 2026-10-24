Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon a quota 2.700 iscritti: la Via Verde si prepara alla grande festa di massa del podismo

La Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, giunta alla quarta edizione, sta battendo in maniera precoce tutti i numeri precedenti, toccando quota 2.700 iscritti. Lâ€™emozione e lâ€™orgoglio di dare vita a unâ€™edizione, che assegna i titoli italiani individuali e di societÃ master sotto lâ€™egida della FIDAL, si intrecciano con la passione e la fattivitÃ degli organizzatori Podisti Frentani e BCC Abruzzi e Molise, che sono riusciti a trasformare lâ€™evento in qualcosa di speciale e unico per tutta la Costa dei Trabocchi.

Domenica 25 ottobre, la mezza maratona di 21,097 chilometri si svolgerÃ interamente sulla Via Verde, chiusa a ciclisti e pedoni nella fascia oraria dalle 8:00 alle 12:00. Da Ortona, la cui partenza sarÃ prevista alle 9:00 in via Cervana (Lido Saraceni), si effettuerÃ un breve giro del porto fino a raggiungere la zona della Capitaneria. Si proseguirÃ in direzione sud lungo la Via Verde attraversando la Marina di San Vito Chietino e quella di Rocca San Giovanni per raggiungere Fossacesia Marina, il cui giro di boa sarÃ posizionato nei pressi del porto turistico. Da qui gli atleti risaliranno leggermente verso nord per concludere la gara con lâ€™arrivo sul lungomare, davanti allo stabilimento Baya Verde. Non mancheranno punti ristoro lungo il tracciato e animazione musicale ad accompagnare la fatica dei podisti. Il tempo limite per completare la mezza maratona Ã¨ fissato in 3 ore.

Al termine della gara, i partecipanti potranno concedersi un momento di sollievo con i massaggi defaticanti, disponibili presso uno stand appositamente allestito nelle vicinanze del traguardo. Grazie al Liceo Artistico Palizzi di Lanciano Ã¨ stata realizzata la medaglia celebreativa da consegnare agli atleti che completeranno la gara come finisher.

Sabato 24 ottobre, a Ortona presso il Palazzetto dello Sport, dalle 11:00 alle 20:00 sarÃ possibile ritirare i pettorali e i pacchi gara, cosÃ¬ come nella mattinata di domenica 25 ottobre, nella fascia oraria dalle 6:30 alle 8:00 presso il luogo di partenza in via Cervana (Lido Saraceni).

CAMPIONATO ITALIANO FIDAL

Da regolamento tecnico saranno assegnati 20 titoli tricolori a livello individuale, equamente ripartiti tra i settori maschile e femminile, dai 35 anni in su, suddivisi in categorie su base quinquennale, dalla SM35 e SF35 sino alle classi over 80. Per quanto concerne le societÃ , il titolo tricolore andrÃ ai due migliori club maschili e femminili sulla base dei migliori piazzamenti nei singoli scaglioni dâ€™etÃ .

PREMIAZIONI

Le premiazioni si terranno intorno alle 12:00 sul palco in zona arrivo. Verranno premiati i primi 5 classificati assoluti, uomini e donne, e i primi 5 di ogni categoria FIDAL con premi in abbigliamento sportivo, prodotti alimentari e/o artigianali, oltre alle prime 5 societÃ piÃ¹ numerose e alla prima societÃ extraregionale. Sono inoltre previste due classifiche speciali con premi in natura per i primi 3 uomini e donne dipendenti della Banca Credito Cooperativo e per i primi 3 del Trofeo Avvocati-Run, con indicazione del foro dâ€™appartenenza allâ€™iscrizione. Infine, tra tutti gli iscritti che avranno fornito il proprio numero di cellulare, verrÃ estratto sul palco un iPhone targato Apple: il vincitore dovrÃ essere presente e salire sul palco entro un minuto dalla chiamata, altrimenti si procederÃ a un nuovo sorteggio.

PARCHEGGI

Disponibili diverse soluzioni di sosta-parcheggio. Da Ortona si potranno usufruire dei parcheggi a capienza limitata (P1 â€“ nei pressi della rotonda sulla SS16) e in via Nicola Pompilio (P2) collegato alla partenza da un sottopasso pedonale. Per una maggiore capienza ci sarÃ anche lâ€™area di via Cervana, raggiungibile dal centro attraversando Porta Caldari e scendendo da via Marina, con accesso consentito solo fino alle 8:00. In alternativa, si potrÃ lasciare lâ€™auto a 3,5 chilometri di distanza presso il Centro Commerciale Ortona Center e raggiungere il punto di partenza con il servizio navetta dedicato. Nella zona dâ€™arrivo a Fossacesia Marina si potrÃ optare tra il parcheggio custodito a 100 metri dal traguardo, al costo di 3 euro per lâ€™intera giornata, lâ€™ampia area di sosta lungo la SS16 a 400 metri, oppure i posti sul lungomare a circa 600 metri, arrivando in congruo anticipo.

SERVIZIO NAVETTE

Previsto un servizio di bus navetta tra Fossacesia, zona arrivo, e il porto di Ortona, zona partenza, con corse disponibili anche per il rientro a fine gara entro le ore 14:00, e un servizio gratuito di deposito e trasporto borse dalla partenza allâ€™arrivo tramite appositi camion, previa identificazione con la targhetta numerata fornita al ritiro del pettorale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dei Podisti Frentani nella sezione dedicata alla mezza maratona https://www.podistifrentani.it/halfmarathon/

In galleria foto passata edizione (credit Passione Corsa Mario Bomba) e immagini https://www.youtube.com/watch?v=Dwzt2cEv1gU