Il LunedÃ¬ del Delfino

Quella appena trascorsa Ã¨ stata una settimana a dir poco movimentata per il Delfino, con una girandola di emozioni dai contenuti sia negativi, sia positivi.

Ma andiamo per gradi, partendo dalla sfuriata di Antonio BuscÃ¨ al termine della vittoria, nel turno precedente, contro lâ€™Ostia Mare e rivolta ai giornalisti con la tessera dellâ€™Ordine, ad alcuni in particolare chiaramente. Dopo aver subito, a torto o a ragione, continue critiche a causa della mancanza dâ€™identitÃ della sua squadra, il Mister si era presentato nel dopo gara con un foglio stracolmo di statistiche a suo favore, fatto sventolare sotto il naso del reggi microfono di turno, per poi andarsene via infuriato. Premesso che del suddetto episodio, volutamente nello scorso editoriale avevamo deciso di non scrivere, proprio per non dare eccessiva rilevanza alla cosa, invece lâ€™Unione dei giornalisti con la tessera di cui sopra decide di non fargliela passare liscia: dâ€™altronde Antonio BuscÃ¨ non Ã¨ mica Daniele Sebastiani, cui tutto Ã¨ permesso? Il risultato di tale contro protesta si Ã¨ poi evidenziato nella conferenza stampa pre-gara di Perugia, durante la quale lâ€™allenatore biancazzurro non ha trovato nessuno ad ascoltarlo o fargli domande. Insomma una manfrina che, a nostro parere, ha fatto fare brutta figura ad entrambe le parti coinvolte, tanto piÃ¹ che, come ampiamente previsto, il tutto si Ã¨ giÃ risolto in una bolla di sapone, dopo che Valzania e compagni hanno espugnato il Curi, venerdÃ¬ scorso, ritrovando o, forse sarebbe meglio dire, finalmente trovando, lâ€™identitÃ mancante.

Detto, per chiudere la questione, che la societÃ aveva deciso di non intervenire, rimanendo politicamente neutrale, ci chiediamo cosa sarebbe accaduto se invece il Perugia avesse vinto? Non lo sapremo mai o, forse, scrutando nel passato di questa presidenza o attendendo il prossimo futuro, magari potremmo anche indovinarlo â€¦

Le emozioni perÃ² sono appunto proseguite nel corso dei novanta e passi minuti disputati in terra umbra. Dopo pochi secondi di gioco i biancorossi sono subito passati in vantaggio, grazie a un evidente mal posizionamento della difesa pescarese, ma qui accade lâ€™impensabile. Invece di crollare sotto il peso emotivo della situazione, gli undici di BuscÃ¨ stringevano gli avversari nella propria area, in un vero e proprio assedio alla Fort Apache. Gli sforzi risultavano perÃ² vani, anche a causa della formazione schierata allâ€™inizio, che vedeva titolare un Lorenzo Meazzi in evidente imbarazzo di fronte ad una difesa schierata, lui che solitamente riesce a dare il meglio solo nei finali di gara, quando le maglie tendono ad aprirsi. Merito stavolta di BuscÃ¨, che comprende subito il problema e stavolta trova la soluzione, inserendo nellâ€™intervallo, al suo posto, proprio quel Davide Merola che, con i suoi errori sotto porta di due settimane prima, aveva indirettamente e colpevolmente consentito ai laziali del Guidonia di pareggiare in extremis una partita che sembrava vinta dal Delfino. Stavolta il ventiseienne attaccante di origini campane si ergeva a protagonista assoluto, grazie ad unâ€™immediata doppietta nel giro di cinque minuti, che ribaltava il risultato. La seconda rete, per inciso, grazie ad un calcio di rigore, che ha voluto calciare con estrema decisione, riportando ancora una volta alla mente dei tifosi, gli scandalosi episodi di Padova della scorsa stagione, allorquando nessun biancazzurro ebbe tale coraggio.

Non ci sarebbe altro da aggiungere allâ€™altalena di eventi, giacchÃ© successivamente inutili sono stati i tentativi di riequilibrare il risultato da parte dei padroni di casa, consentendo al Pescara di portare a casa la terza vittoria in quattro partite, con lâ€™aggiunta del pareggio sopra descritto, per un totale di dieci punti, che gli permettono di tornare a frequentare i quartieri piÃ¹ nobili della classifica, se non che a metÃ della ripresa purtroppo il redivivo Merola si infortuna seriamente, rompendosi il crociato. Se tutto andrÃ bene lo rivedremo in campo poco prima degli eventuali play off. Una notizia estremamente triste, che soffoca la gioia per lâ€™insperata vittoria.

Va detto che la squadra Ã¨ parsa comunque impegnata e determinata per lâ€™intero arco della gara, dimostrando compattezza di spogliatoio, ovvero lâ€™opposto di cui finora si era temuto, il che lascia presagire che a partire giÃ dal prossimo turno, tutti i compagni di Merola scenderanno in campo anche per lui. Insomma questo maledetto infortunio potrebbe rappresentare il collante definitivo per unire tutte le forze. Nel frattempo lo Spezia, giÃ con un piede virtualmente in serie B, ha commesso un mezzo passo falso, pareggiando in casa con il Latina.

Augurandoci che la settimana appena iniziata possa trascorrere piÃ¹ serenamente, lâ€™appuntamento in campo per la dodicesima giornata vedrÃ il ritorno del Delfino allâ€™Adriatico, dove sabato 31 ottobre, con fischio dâ€™inizio alle 14:30, sfiderÃ la Torres, appaiata ai biancazzurri in classifica, al quarto posto, con diciotto punti.