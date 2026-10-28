35 anni di Atletica Vomano: campioni, maglie azzurre e una tradizione che continua con il Centro CONI

Nel mese di novembre lâ€™Atletica Vomano si appresta a festeggiare un traguardo storico: 35 anni di attivitÃ che abbracciano il periodo compreso tra il 1991 e il 2026. PiÃ¹ che un semplice anniversario, questa ricorrenza rappresenta un autentico punto di partenza per una realtÃ sportiva che, pur affrontando quotidiane difficoltÃ , non ha mai smesso di crescere e di stupire.

Fin dai primi anni della sua storia, la societÃ ha accolto un vero e proprio fiume in piena di giovani provenienti da tutto lâ€™Abruzzo, avviandoli alla pratica dellâ€™atletica leggera e trasformandosi in una vera e propria fucina di talenti.

Molti di questi atleti hanno avuto lâ€™onore di indossare la maglia azzurra, conquistando prestigiosi titoli italiani, oltre a vittorie ai Giochi della GioventÃ¹ e ai Campionati Studenteschi. Oggi questa ricca tradizione prosegue con rinnovato entusiasmo attraverso il Centro CONI, autentico fiore allâ€™occhiello del club, la cui missione principale rimane lâ€™orientamento, la crescita e lâ€™accompagnamento dei giovani sia nellâ€™ambito sportivo che nel percorso di vita.

Da sempre casa di grandi campioni impossibili da elencare nella loro totalitÃ , lâ€™Atletica Vomano continua a brillare grazie alle prestazioni di Celestin Ndikumana, atleta di fama mondiale che negli ultimi tre anni si Ã¨ confermato stabilmente sui podi delle finali dei Campionati Italiani di SocietÃ , regalando uno straordinario prestigio al club. Al suo fianco si distingue una squadra di altissimo valore guidata dal capitano Stefano Massimi, dominatore nelle gare del centro Italia, insieme ai talentuosi mezzofondisti Mihail Sirbu, Simon Kibet Loitanyang, Lorenzo Dellâ€™Orefice e Francesco Cacciatore, affiancati da tutti i compagni che ogni fine settimana regalano grandi soddisfazioni nelle piÃ¹ importanti manifestazioni. Nel recente passato, campioni del calibro di Gianmarco Tamberi, Giuseppe Gibilisco e Daniele Greco hanno vestito i colori della squadra abruzzese.

In questi 35 anni la societÃ ha costruito un palmarÃ¨s senza precedenti, impreziosito da ben nove anni consecutivi di permanenza nel massimo campionato italiano di societÃ su pista riservato alle societÃ civili, la Serie A Finale Oro. Tra i trionfi di squadra di maggior rilievo spiccano la vittoria del Campionato Italiano assoluto di combinata di corsa nel 2005, lo storico Scudetto conquistato nel 2010 nella Finale A Oro del massimo campionato assoluto su pista, i podi ottenuti nel 2011 e nel 2012 e il recente podio nel Campionato Italiano di Corsa a squadre. A livello giovanile spiccano inoltre il titolo tricolore nel Campionato Italiano Juniores di Corsa in Montagna conseguito nel 2006 e i numerosi podi conquistati nelle finali nazionali di corsa campestre.

Per lâ€™Atletica Vomano lo sport Ã¨ da sempre un prezioso strumento di educazione, inclusione e vicinanza verso tutta la comunitÃ , con unâ€™attenzione speciale verso chi vive situazioni di fragilitÃ o momenti di difficoltÃ . Un impegno concreto che si riflette nei tanti progetti avviati nelle scuole per avvicinare i ragazzi allâ€™atletica e nelle iniziative dedicate alla terza etÃ per promuovere il benessere a ogni etÃ . Un grande grazie va a tutti coloro che, ieri e oggi, continuano a fare parte di questa splendida storia di sport e passione.



