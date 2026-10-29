Bianca Falcone conquista il pass per la fase nazionale Assoluti: a Terni in pedana anche gli atleti del Teate Scherma e del Club Scherma Pescara

Nuovo appuntamento agonistico per la scherma abruzzese, impegnata nel fine settimana del 24 e 25 ottobre a Terni, dove si Ã¨ disputata la Prima Prova di Qualificazione Assoluti di spada maschile e femminile della Zona 2. Una competizione importante nel calendario federale, che ha visto gli schermidori confrontarsi per conquistare l'accesso alla successiva fase nazionale.



Tra le societÃ abruzzesi presenti sulle pedane umbre il Circolo Teate Scherma Chieti, che ha schierato quattro atleti. A distinguersi Ã¨ stata Bianca Falcone, protagonista di una prestazione che le ha consentito di conquistare la qualificazione alla fase nazionale, rientrando tra le 58 spadiste ammesse al turno successivo.



Un risultato significativo per l'atleta teatina, che prosegue il proprio percorso nella categoria Assoluti dopo essersi giÃ messa in evidenza nella prova interregionale Abruzzo-Molise disputata ad Avezzano lo scorso 11 ottobre, quando aveva conquistato il primo posto nella spada femminile.



Nella stessa competizione hanno gareggiato anche le compagne di societÃ Arianna Bevilacqua e Benedetta Del Papa, che non sono riuscite a ottenere il pass per la fase nazionale, pur affrontando un tabellone particolarmente competitivo. Bevilacqua, in particolare, ha sfiorato la qualificazione, fermandosi a poche posizioni dalla soglia prevista per l'accesso alla prova successiva.



Nella spada maschile, invece, Giuseppe De Cesare ha rappresentato il sodalizio teatino in una competizione che metteva a disposizione 81 posti per la fase nazionale, senza riuscire a rientrare tra gli atleti qualificati.



Presente a Terni anche il Club Scherma Pescara, rappresentato nella spada femminile da Antonina Rudnytska, che ha concluso la propria partecipazione alla prima eliminazione diretta, senza ottenere la qualificazione alla fase nazionale.



La trasferta umbra ha rappresentato un ulteriore banco di prova per gli schermidori abruzzesi in questa prima parte della stagione agonistica 2026/2027, offrendo un'importante occasione di confronto in una competizione di livello interregionale.



Il bilancio del fine settimana consegna dunque alla scherma abruzzese la qualificazione nazionale di Bianca Falcone, che potrÃ proseguire il proprio cammino nel circuito Assoluti, confrontandosi con alcune delle migliori interpreti della spada italiana. Per gli altri atleti, l'appuntamento di Terni costituisce un'esperienza agonistica utile in vista dei prossimi impegni stagionali.