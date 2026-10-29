Spettacolo e grande sport a Montesilvano, il Campionato Italiano a Squadre di Calcio Balilla premia i padroni di casa

Il Palasport "Corrado Roma" di Montesilvano Ã¨ stato il grande palcoscenico del Campionato Italiano a Squadre di Calcio Balilla, promosso dalla FIGeST - Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con la Licb - Lega Italiana Calcio Balilla e patrocinato dal Comune di Montesilvano, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e dal Coni.

Una kermesse di altissimo livello che ha visto protagonisti oltre 300 atleti suddivisi in oltre 50 squadre, pronti a darsi battaglia su ogni sponda e a offrire spettacolo in tutte le categorie.

Il momento clou per il pubblico di casa Ã¨ arrivato dal campo della serie B, dove la formazione del Montesilvano Ã¨ riuscita a imporsi con una prestazione eccezionale sulle altre squadre concorrenti, conquistando il gradino piÃ¹ alto del podio e facendo esplodere la gioia dei tifosi locali. La manifestazione ha inoltre celebrato i grandi punti di riferimento della disciplina, come l'abruzzese Vittorio Ventura, stimato veterano che continua a confrontarsi ad alti livelli con i tantissimi talenti del calcio balilla regionale, e Claudia Ortu, protagonista del ranking nazionale femminile.

L'evento si era aperto con una spettacolare sfida inaugurale: l'incontro Partner & Istituzioni, che ha visto il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, affiancato dal vicesindaco e assessore allo Sport, Alessandro Pompei, e dai colleghi di Giunta e del Consiglio comunale, scendere in campo su un maxi biliardino da 11 contro 11 in un match entusiasmante faccia a faccia con i rappresentanti delle forze dell'ordine e dei partner ufficiali della manifestazione.

Grande soddisfazione Ã¨ stata espressa dai vertici federali e amministrativi al termine delle premiazioni: "Ãˆ stato un campionato straordinario, caratterizzato da una partecipazione massiccia e da un livello tecnico eccellente che conferma la vitalitÃ e la crescita del calcio balilla nel nostro Paese â€” ha dichiarato Nicola Colacicco, presidente del Dipartimento Calcio Balilla FIGeST â€” Vedere Montesilvano cosÃ¬ viva e appassionata, con una macchina organizzativa impeccabile e il trionfo della squadra di casa, Ã¨ la migliore risposta all'impegno che la Federazione profonde quotidianamente per la promozione di questo sport inclusivo e aggregativo".

A complimentarsi per la buona riuscita della manifestazione anche il sindaco Ottavio De Martinis: "Siamo orgogliosi e felici di aver ospitato al Palasport 'Corrado Roma' un evento di rilevanza nazionale come il Campionato Italiano a squadre. Montesilvano si conferma ancora una volta cittÃ dello sport e dei grandi eventi. Veder trionfare i nostri colori nella serie B Ã¨ stata un'emozione indescrivibile che ripaga l'impegno di tutti coloro che hanno reso possibile questa magnifica tre giorni di sport, aggregazione e sana competizione".

Queste le classifiche finali. Per la serie A a salire sul gradino piÃ¹ alto del podio Ã¨ stata Aranova seguita da Aprilia e, subito dietro, da Arzachena. Quarto posto per il San Martino, quinto Pianella, sesto Cecchignola e settimo Casarano.

Nella serie B oro assoluto al Montesilvano, argento per Sant'Angelo, bronzo per Velletri. Subito dietro 4. Tor Vergata, 5. Alliste, 6. Fregene, 7. Giffoni V.P., 8. Pietranico, 9. Collecorvino.

Nella serie C, infine, questa la classifica finale: 1. Caivano, 2. Terlizzi, 3. Veglie, 4. Ascoli, 5. Francavilla, 6. Villamagna, 7. Mateola, 8. Striano, 9. San Cleto, 10. Casalecchio D.R., 11. Ancona, 12. Erchie, 13. Marsala, 14. Collesalvetti, 15. Montecosaro S., 16. Guarrato, 17. Baragiano, 18. Poggio Marino, 19. Grisolia.

Nelle donne oro per Genova, argento per Arenzano, bronzo per Lucca. A seguire: 4. Cecchignola, 5. Roma, 6. Bologna, 7. Villa Pamphili, 8. Silvi, 9. Pescara.

Tra i Veterani trionfa la squadra di Lucca che precede quella di Terni e quella di Matera. Il resto della classifica: 4. Perugia, 5. Genova, 6. Lecce, 7. Genzano, 8. Cecchignola, 9. Fonte Meravigliosa.



