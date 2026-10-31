Nuovi successi per l'Atletica Vomano

Quello scorso Ã¨ stato un altro fine settimana da incorniciare per lâ€™Atletica Vomano, che festeggia nuove vittorie.

Il risultato di maggior prestigio arriva dalla Francia, dove il fuoriclasse della societÃ abruzzese Celestin Ndikumana ha firmato unâ€™impresa straordinaria alla Marathon de Lille di domenica 25 ottobre. Ndikumana ha stravinto lâ€™edizione 2026 della maratona nella cittÃ francese con il tempo eccezionale di 2 ore, 07 minuti e 51 secondi, firmando il nuovo record della manifestazione e iscrivendo il proprio nome nellâ€™albo dâ€™oro della prestigiosa maratona dâ€™oltralpe.

Non da meno i successi ottenuti in ambito nazionale e regionale: alla BCC Half Marathon Costa dei Trabocchi, in Abruzzo, lâ€™Atletica Vomano ha conquistato una splendida doppietta grazie alle prestazioni di Stefano Massimi e Lorenzo dellâ€™Orefice, dominatori della gara. A completare il quadro dei brillanti piazzamenti del weekend si aggiunge la piazza dâ€™onore di Gabriele Bonazza, secondo classificato alla 3 Castelli Run sulla distanza dei 9,5 km.

Questi prestigiosi risultati rappresentano il miglior viatico in vista del prossimo decisivo appuntamento: la quarta e ultima prova del Campionato Italiano di Corsa, in programma domenica 1Â° novembre a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia. La gara di mezza maratona vedrÃ ai nastri di partenza le migliori formazioni dâ€™Italia (121 le squadre attualmente in classifica). Lâ€™Atletica Vomano si presenta a questo fondamentale appuntamento con lâ€™obiettivo di consolidare la presenza nella Top 5 nazionale, un traguardo di grandissimo valore che andrebbe a coronare una stagione giÃ da incorniciare, impreziosita dal fantastico quarto posto conquistato alla finale nazionale di corsa campestre (cross) lo scorso febbraio in Sicilia.

Un percorso di altissimo livello, tenuto conto delle difficoltÃ affrontate lungo il cammino: il campionato di corsa si Ã¨ rivelato particolarmente impegnativo per il club, complici alcuni infortuni che hanno condizionato le ambizioni da podio avendo a disposizione una rosa corta e non facilmente rimpiazzabile. CiÃ² nonostante, resta lâ€™orgoglio e la consapevolezza della forza di questa realtÃ abruzzese, capace di competere nelle corse ai vertici nazionali e internazionali con determinazione e spirito di squadra.