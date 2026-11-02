Il Lunedì del Delfino

Si dice che numeri e statistiche non mentono, ma nel caso del Delfino è vero solo in parte. Dopo il pareggio a reti bianche di sabato scorso contro la Torres, vale la pena sviscerarne alcuni.

Premesso che lo Spezia appare sempre più irraggiungibile, sicuramente per il Pescara, distante ormai ben tredici punti, magari un po’ meno per la seconda in classifica, il Ravenna, a “soli” sei, ciò sicuramente non può che condizionare un campionato che fin da quasi subito ha visto le varie compagini competere esclusivamente per i piazzamenti in zona play off e/o per la salvezza. Al netto di ciò potrebbe apparire strano che si contesti una squadra in serie positiva da cinque giornate, nel corso delle quali ha conquistato undici punti, ma analizzando le singole prestazioni e le dichiarazioni dell’allenatore prima e dopo le gare, ecco che si comprende il perché dei malumori da parte della tifoseria. Aggiungiamo anche, ma questo vale da sempre, che l’ambiente biancazzurro è ormai saturo rispetto alla gestione societaria e che siamo reduci da un’ennesima retrocessione, il che condiziona in negativo i, tutto sommato, discreti numeri attuali.

Se ad inizio stagione a preoccupare era soprattutto la difesa, in realtà “colpevole” solo della mancanza di un portiere all’altezza, questa si è subito sistemata, per l’appunto, con l’ingresso in veste da titolare di Vincenzo Fiorillo. Il risultato di 0-0 nell’ultimo turno ha invece posto sotto i riflettori il problema dell’attacco, orfano ormai definitivamente di Davide Merola, che nonostante la sua discontinuità aveva appena ribaltato quasi da solo la scorsa trasferta di Perugia. Si è sempre parlato fin qui molto bene di Giacomo Parigi, ma se andiamo ad analizzare le sue statistiche personali, forse qualche risposta al problema potremmo già averla in tasca.

Il trentenne attaccante aretino ha sin qui disputato dieci gare, delle dodici finora giocate dal Pescara, saltando solo le prime due. In totale ha realizzato la miseria di tre reti e lo sottolineiamo così perché queste sono arrivate dopo ben trentotto tiri, di cui solo il 26% verso lo specchio della porta. La sensazione di chi ha visto tutte le partite è stata, infatti, proprio quella di una sua scarsa vena realizzativa, in termini di precisione, rispetto alle occasioni avute. Contro i sardi, in particolare nel secondo tempo, il Delfino ha avuto a disposizione, complessivamente a livello di squadra, almeno tre palle goal abbastanza clamorose e non ne ha sfruttata nessuna. Nel corso di una gara per larghi tratti anche dominata, questo, in teoria, potrebbe scagionare, dalle sue responsabilità, Antonio Buscè: che colpa ne ha, in fondo, se dopo aver fatto eseguire gli schemi proposti nel giusto modo, poi i giocatori si divorano le occasioni create? In realtà si potrebbe, invece, ribaltare completamente tale concetto, ovvero ci dovremmo chiedere come mai manchino precisione e determinazione sotto porta? Non è anche compito dell’allenatore correggere eventuali difetti di ogni singolo fondamentale?

Altro serissimo problema sono gli infortuni, tanti, troppi, che stanno decimando la Rosa. Ma anche in questo caso, perché parlare solo di sfortuna? Non sarà che, come al solito, quella che viene sbandierata (dal presidente) come la squadra più forte delle ultime sei stagioni, in realtà appare sempre più simile ad un castello di carte assai fragile? Negli ultimi quindici anni ci siamo tristemente abituati a questo cliché, altro che cattiva sorte! Non a caso quando è capitato di avere a disposizione un calciatore tanto bravo quanto sano, alla prima finestra di mercato è stato immediatamente (s)venduto al miglior offerente …

Il calcio è però uno sport assai imprevedibile e magari le cose sono destinate a cambiare in meglio. Chissà che già fin dalla prossima gara Giacomo Parigi non inizi a segnare a raffica, rendendo inutili le considerazioni sinora scritte. Il prossimo turno vedrà il Pescara sfidare in trasferta l’attuale terza squadra in classifica, il Grosseto. Un banco di prova sulla carta assai impegnativo, che potrà dare parecchie risposte ai tanti quesiti che girano nelle teste dei tifosi. Se in termini positivi o negativi lo scopriremo al termine della suddetta gara, in programma domenica 8 novembre, con fischio d’inizio al fastidioso orario delle 12:30.