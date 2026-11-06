Spettacolo tra pioggia e fango a Cerratina di Pianella: alzato il sipario in Abruzzo sullâ€™Adriatico Cross Tour

Freddo, pioggia a tratti e terreno pesante hanno caratterizzato la gara di ciclocross a Cerratina di Pianella denominata Â«B-CrossÂ», allestita con perizia dal sodalizio locale Cycling Bro presieduto da Loris Di Lorenzo.

La manifestazione, abbinata in prova unica al campionato regionale FCI Abruzzo, ha radunato concorrenti giunti da ogni angolo della regione e da diverse parti d'Italia per l'atto d'apertura del circuito macro-regionale Adriatico Cross Tour.

Sono stati 124 i protagonisti, tra agonisti e amatori, che hanno affrontato con grande determinazione le insidie del terreno fangoso sul tracciato disegnato nella vasta area verde antistante il parco cittadino di Cerratina. In parallelo, c'Ã¨ stata anche una manifestazione a carattere promozionale riservata ai bambini sotto i 12 anni (tesserati e non), felice intuizione per avvicinare i piÃ¹ piccoli alla disciplina del ciclocross.

Obiettivo primo posto raggiunto dagli agonisti per NicolÃ² Di Girolamo (Amici della Bici Junior) tra gli esordienti uomini primo anno, Bianca Giuliani (Gruppo Sportivo Pianello) tra le esordienti donne primo anno, Leonardo Ponte (Gruppo Sportivo Pianello) tra gli esordienti uomini secondo anno, Gaia Fiorelli (Progetto Ciclismo Piceno) tra le esordienti donne secondo anno, Pietro Sebastiani (Velo Club Cattolica) tra gli allievi uomini, Matilde Donati (Abruzzo Cycling Team) tra le allieve donne, Filippo Cocci (SC Villa Sant'Antonio-Cicli Cocci) tra gli juniores e Alessandro Biscossi (Team General System) tra gli open.

A ben figurare tra i primi di ogni categoria nelle fasce amatoriali Maria Partenza (Cycling Bro) tra le master donne, Federico Di Gianluca (Team Go Fast) tra gli Ã©lite sport, Andrea Di Renzo (HG Cycling Team) tra i master 1, Lorenzo Cionna (HG Cycling Team) tra i master 2, Lucio Griccini (HG Cycling Team) tra i master 3, Alessandro Dell'Orso (Capone Cycling Team) tra i master 4, Paolo Pavoni (Team Co.Bo Pavoni) tra i master 5, Federico Talozzi (Scuderia Muflone) tra i master 6, Luigino D'Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata) tra i master 7, Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team) tra i master 8 e Adamo Re (Bike Racing Team) tra i master 9.

Al termine delle gare hanno avuto luogo le premiazioni e la consegna delle maglie di campione regionale in presenza di Davide Berardinucci (vice sindaco di Pianella), Mauro Marrone, Maurizio Formichetti e Valentino Del Coco (rispettivamente presidente, vice presidente vicario e referente del settore fuoristrada FCI Abruzzo).

L'Abruzzo ritroverÃ il circuito Adriatico Cross Tour domenica 15 novembre a Guardia Vomano di Notaresco con il Trofeo Mamma e PapÃ De Patre a cura del tandem Vomano Bike â€“ Parmegiani Management.

I CAMPIONI REGIONALI FCI ABRUZZO CICLOCROSS 2026-2027

Esordienti uomini primo anno: NicolÃ² Di Girolamo (Amici della Bici Junior)

Esordienti donne primo anno: Maria Vittoria Tedeschi (Pavind Bike Team)

Esordienti secondo anno: Edoardo Paoletti (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo)

Allievi uomini primo anno: Filippo Masciulli (Abruzzo Cycling Team)

Allievi uomini secondo anno: NicolÃ² Trabucco (Abruzzo Cycling Team)

Allieve donne: Matilde Donati (Abruzzo Cycling Team)

Juniores: Federico Ciarcelluti (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo)

Master donne: Maria Partenza (Cycling Bro)

Ã‰lite sport: Federico Di Gianluca (Team Go Fast)

Master 2: Andrea Tudico (US Colonnella)

Master 3: Cristian Nasuti (Extreme Racing Team)

Master 4: Gianpietro Cinosi (Pro Life Racing Team)

Master 5: Rocco Valloscuro (Pro Life Racing Team)

Master 6: Giacomo Cori (Attitude Team)

Master 7: Luigino D'Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata)

Master 8: Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team)

Master 9: Alfonso Testardi (Area 259)

Classifiche gara a questo link https://www.endu.net/it/events/b-cross/results?eventId=108462&raceId=63388&categoryId=0&optionId=653095

A cura di Uliano Starinieri le foto e un link video con i momenti salienti della manifestazione https://www.youtube.com/watch?v=Obx_8LVnIiY

Altro contributo video a cura di Florinda Ianigro https://www.youtube.com/watch?v=xpyCqfgsDMY

