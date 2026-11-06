Sci Club Aterno Pescara, aperto il tesseramento 2026/27: dopo la stagione dei record l'obiettivo è superarsi

È aperto il tesseramento della stagione 2026/2027 dello Sci Club Aterno Pescara. Il club arriva al via forte di una stagione 2025/2026 da record, chiusa con oltre 800 soci, e con un obiettivo dichiarato: superarsi ancora.

“I record sono fatti per essere battuti – commenta il presidente del sodalizio, Mattia Giansante – Quello della scorsa stagione è un traguardo che ci riempie di orgoglio, ma non ci basta: dal 1984 lo Sci Club Aterno Pescara porta la costa abruzzese sulla neve, e quest’anno vogliamo farlo con ancora più famiglie, più ragazzi e più appassionati. Per questo abbiamo costruito la stagione più ricca di sempre, e siamo pronti a scrivere nuovi record”.

Le attività sulla neve partiranno sabato 9 e domenica 10 gennaio 2027 a Roccaraso, nel comprensorio dell’Alto Sangro: sette domeniche di corsi di sci alpino e snowboard per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni e per adulti, l’avviamento all’agonismo, la classe speciale del sabato per gli adulti e il Master Tecnico Giovani dedicato ad aspiranti e juniores. Le iscrizioni ai corsi restano aperte fino a esaurimento dei posti e comunque non oltre il 6 gennaio 2027.

Confermato anche quest’anno, tutte le domeniche, il servizio di bus navetta con partenza da Pescara (Piazza Italia e uscita Pescara Ovest dell’A14): l’unico bus autorizzato ad arrivare direttamente fino alle piste dell’Aremogna, per passare una giornata sulla neve in assoluta comodità e sicurezza. Dodici le settimane bianche in calendario da novembre a marzo, sulle località più belle dell’arco alpino: dalla Val di Fassa a Courmayeur, da Madonna di Campiglio a Bardonecchia, fino a Selva di Val Gardena e alla Marmolada. E per chi ama la montagna anche senza sci, quattro escursioni con le ciaspole accompagnate da una guida, gratuite per i soci.

Lo Sci Club Aterno Pescara non è solo sport, ma anche socialità: ogni domenica sulle piste l’area Sci Club ospiterà degustazioni e prodotti del territorio, il 28 febbraio la gara di fine corsi assegnerà il 2° Trofeo “DR Automobiles Group”, il 20 marzo si correrà il 2° Memorial “Gianluca Camplone” e l’8 maggio il pranzo sociale chiuderà la stagione con le premiazioni.

“Accanto alla scuola – aggiunge Giansante – c’è la nostra squadra agonistica, dai Baby ai Children, che inizierà la preparazione già a novembre sul ghiacciaio dello Stubai e dai primi di dicembre, e per tutte le vacanze di Natale, si allenerà a Roccaraso. A tutti i nostri atleti, ai tecnici e alle famiglie va il mio grazie, insieme a quello del direttivo e dei soci, e il più grande in bocca al lupo per la stagione che sta per cominciare!”.