Lutto nel giornalismo pescarese ed abruzzese: addio a Luciano Rapa

Si Ã¨ spento, prematuramente allâ€™etÃ di 48 anni, il giornalista sportivo Luciano Rapa, direttore del portale PescaraSport24 e collaboratore de IlPescara.it, ChietiToday, PescaraPost e de Il Messaggero.

CosÃ¬ il saluto di PescaraSport24.it: â€œCi sono notizie che mai avremmo voluto dare. Ci sono momenti in cui anche le parole, quelle che ogni giorno accompagnano il nostro lavoro, diventano difficili da trovare.

Con immenso dolore, la redazione di PescaraSport24 comunica la scomparsa del nostro direttore Luciano Rapa.

Oggi perdiamo non soltanto il nostro direttore, ma soprattutto una persona con la quale abbiamo condiviso passione, impegno, sacrifici e tanti momenti di vita.

Luciano ha affrontato questi lunghi mesi di malattia con coraggio, forza e straordinaria dignitÃ . Ha continuato a lavorare e lottare fin quando le forze glielo hanno consentito, affrontando ogni difficoltÃ con riservatezza e compostezza.

Il vuoto che lascia Ã¨ immenso, cosÃ¬ come il dolore che accompagna queste ore.

Il nostro pensiero e il nostro abbraccio piÃ¹ forte vanno alla moglie Melania, al piccolo Enea, al papÃ Lucio e a tutti i suoi familiari.

Ciao Direttore, buon viaggio. Non ti dimenticheremoâ€œ.

La redazione di Pescaranews.net si associa alle condoglianze alla famiglia.



