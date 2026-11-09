Il LunedÃ¬ del Delfino

Prosegue a Grosseto la striscia positiva, in termini di risultati, per il Delfino, corsaro anche in terra toscana. Quarto successo consecutivo fuori dalle mura amiche e sesto risultato utile di fila. Da quando Vincenzo Fiorillo si Ã¨ posto a difesa della porta biancazzurra, precisamente nellâ€™ottava di campionato in quel di Livorno, il Pescara non ha piÃ¹ perso una sola gara: impossibile immaginare si tratti di casualitÃ .

Pur non interpretando un calcio, diciamo cosÃ¬, bello da vedere, gli uomini di Antonio BuscÃ¨ stanno, perÃ², mettendo in campo tanta grinta, determinazione e maggiore velocitÃ rispetto ai vari avversari con cui si sono scontrati nelle ultime settimane. Forse, eccezion fatta per lo Spezia, che sta facendo una corsa a parte, per giungere ad un buon piazzamento della griglia play off, potrebbero anche bastare queste doti in serie C. Se poi anche la buona sorte, fedele compagna del Delfino da un poâ€™ di tempo a questa parte, proseguirÃ ad accompagnare le sue prestazioni, allora si potrÃ puntare davvero ad un buon risultato finale. Anche ieri pomeriggio a pochi minuti dal termine, sul risultato di 1-2, il centrocampista grossetano Tommaso Fantacci, lanciato a rete, si infortunava proprio un attimo prima di tirare in porta a colpo sicuro; i toscani restavano in dieci avendo giÃ operato cinque cambi e cosÃ¬ i biancazzurri potevano serenamente amministrare e addirittura fissare il risultato sullâ€™1-3 finale, grazie alla prima rete stagionale di Matteo Milan, che si aggiungeva a quelle di Erradi e Parigi.

In tutto questo forse stona proprio la maggiore competitivitÃ del Delfino lontano dallo Stadio Adriatico, dove probabilmente le tensioni ormai non piÃ¹ riconciliabili fra societÃ e tifoseria, tolgono serenitÃ ai giocatori. La prova del nove di ciÃ² potrebbe essere rappresentata dal divieto delle trasferte che terminerÃ il prossimo febbraio: insomma Valzania e compagni renderebbero meglio senza il supporto del proprio pubblico?

In attesa di risposte al quesito, che potrebbero giungere fin dalla prossima gara, in programma appunto allâ€™Adriatico domenica prossima, per il quasi derby con la Sambenedettese delle ore 14:30, anche noi non possiamo esimerci dal menzionare la prematura e dolorosa scomparsa di Luciano Rapa, uno dei giornalisti piÃ¹ preparati del territorio pescarese. Nellâ€™accomunarci al cordoglio verso i suoi familiari, ci piace ricordarlo per essere stato lâ€™unico in grado di proporre un confronto serio e senza filtri amici fra Daniele Sebastiani e il maestro dei giornalisti, Gianni Lussoso, nel lontano 2013. Da allora il presidente del Pescara Ã¨ sempre riuscito a smarcarsi da domande scomode a cui dover rispondere, semplicemente glissandole o non ricevendole proprio. Ecco il video, con cui intendiamo omaggiare Luciano:

A proposito di Gianni Lussoso, ne approfittiamo per annunciarvi la sua ultima pubblicazione, uno splendido volume dal titolo I COLORI DEL MONDO, che potrete richiedere direttamente allâ€™autore tramite i social. Al suo interno le meravigliose riflessioni di un giornalista che ama Pescara come pochi, con una prefazione del sottoscritto. Nel leggerlo Gianni Lussoso vi prenderÃ per mano, accompagnandovi in un mondo dove i colori che lo dipingono fanno da giusta cornice ai suoi pensieri, che diventeranno anche vostri.