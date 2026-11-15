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Chiara Dâ€™Isidoro conquista lâ€™oro ai Campionati Italiani Under 15 di pugilato

redazione
Sport
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Chiara Dâ€™Isidoro, giovane atleta della Pugilistica Dâ€™Abruzzo, ha conquistato la medaglia dâ€™oro ai Campionati Italiani Under 15 disputati a Foggia, portando in Abruzzo un importante titolo tricolore.

Un successo costruito con impegno, determinazione e disciplina, grazie anche al prezioso lavoro del tecnico Simone Di Marco, che ha accompagnato Chiara in questo percorso di crescita sportiva.

Il CONI Abruzzo rivolge le piÃ¹ sincere congratulazioni alla giovane campionessa, al suo allenatore e alla Pugilistica Dâ€™Abruzzo per questo straordinario risultato.

Una vittoria che rende orgoglioso lâ€™intero movimento sportivo regionale e conferma la qualitÃ  del lavoro svolto dalle societÃ  e dai tecnici nella valorizzazione dei giovani talenti.

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