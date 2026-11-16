Il Lunedì del Delfino

Grazie ad un primo tempo quasi perfetto il Delfino doma anche l’Adriatico e sconfigge la Sambenedettese, portandosi solitario al terzo posto in classifica.

Settimo risultato utile consecutivo, con ben cinque vittorie comprese, per una striscia positiva che mancava da parecchio tempo. È bastato l’ingresso di Vincenzo Fiorillo fra i pali che ha dato sicurezza al reparto difensivo, fino a quel momento assai claudicante, per trasformare la squadra e renderla addirittura imbattibile. A questo punto dobbiamo ringraziare le insicurezze di Ivan Saio in quel di Forlì alla seconda di campionato, che hanno convinto la società a non puntare su di lui come titolare per l’intera stagione. Senza per questo puntargli il dito contro, giacché tutte le volte che è subentrato in corso d’opera si è discretamente disimpegnato, ma si tratta di un buon dodicesimo appunto, senza le caratteristiche specifiche di un vero numero uno, tutto qui.

Dando poi a Cesare quel che è di Cesare, forse era vera la fama che si porta dietro Antonio Buscè, ovvero di essere un allenatore “diesel”, che ha bisogno di tempo per far uscire le sue squadre, alla distanza. Peccato solo che all’interno di un campionato che era stato assolutamente sopravvalutato ad inizio stagione, a causa dei nomi altisonanti in partenza, lo Spezia fosse invero uno squadrone di altra categoria, così da non lasciare speranze concrete per la vittoria finale. Se il Pescara riuscirà a proseguire il suo cammino con la medesima determinazione mostrata nelle ultime settimane, ci sarà parecchio di cui rammaricarsi, nel caso i play off non dovessero arridere al sodalizio biancazzurro. Ma ci sarà tempo per riparlarne, chiaramente.

In merito al 3-1 di ieri pomeriggio, oltre alla splendida rete iniziale di capitan Valzania va sottolineata la terza ad opera di Roberto Inglese: mancava solo lui all’appello e finalmente si è sbloccato, al termine del lungo previsto percorso per tornare definitivamente, almeno si spera, in forma campionato. Inutile ribadire quanto potrebbe fare anche lui la differenza in questa categoria.

La settimana appena iniziata condurrà ad un appuntamento molto importante, quello del secondo derby consecutivo, previsto sabato prossimo a Pineto, con fischio d’inizio alle 17:30. Peccato davvero che i tifosi pescaresi non potranno recarsi al Mimmo Pavone, per la ben nota squalifica che li terrà lontani dalle trasferte fino al prossimo febbraio, sarebbe stato uno spettacolo eccezionale dentro e fuori il campo. Sarà un derby nel derby anche quello fra Alessandro Bruno, attuale allenatore del Pineto e il suocero Daniele Sebastiani, ma in campo scenderanno i giocatori e non ci sarà sicuramente spazio per i sentimentalismi. In una gara simile i favori del pronostico, che sulla carta spetterebbero a Fiorillo e compagni, non contano assolutamente e per avere la meglio sarà necessario il giusto mix fra coraggio, tecnica, determinazione e, come sempre, la giusta dose di fortuna, spesso decisiva in tali contesti. Ricordiamo che il Pineto ha riposato in quest’ultimo turno, avendo in calendario la trasferta contro l’Atalanta U23, che aveva chiesto il rinvio in quanto diversi suoi giocatori sono impegnati in match internazionali con le loro nazionali: sarà stato un vantaggio o no? Difficile dirlo, anche se in genere spezzare il ritmo, quando si sta giocando bene non è mai una cosa buona. La classifica, visti i rispettivi obiettivi, tutto sommato sorride al momento ad entrambe le compagini, per cui si spera di assistere a uno spettacolo che vada oltre l’assegnazione finale dei punti. A lunedì prossimo, pertanto, per il nostro commento alla gara.