L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara rinnova il proprio impegno nella promozione dello sport inclusivo e della formazione sul campo prendendo parte al Campionato Italiano di Nuoto in vasca corta FISDIR 2026, in programma da venerdì 20 a domenica 22 novembre, nel complesso natatorio Centro Sportivo Le Naiadi di Pescara.

La manifestazione nazionale, organizzata dalla FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e la presenza dei vertici federali, si inserisce nel solco della consolidata collaborazione tra la Federazione e l’Ateneo, attraverso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

Durante la tre giorni di gare, infatti, gli studenti della “d’Annunzio” saranno direttamente coinvolti nelle attività dell’evento, vivendo un’importante esperienza tecnico-pratica a stretto contatto con gli atleti paralimpici, i tecnici e gli organizzatori.

“La partnership tra il nostro Ateneo, il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e la FISDIR è consolidata da tempo e consente ai nostri studenti di migliorare la propria formazione tecnico-pratica d’ambito, oltre ad aprire maggiori opportunità lavorative - spiega il Professor Andrea Di Blasio (nella foto), Docente di Metodi e Didattiche delle Attività motorie presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento della “d’Annunzio” -. Eventi di questo rilievo hanno una valenza straordinaria per gli atleti che li vivono da protagonisti, per chi li organizza, per gli operatori e le famiglie che li supportano, ma anche per l’Università stessa che, attraverso queste sinergie, riesce a realizzare pienamente tutte e tre le sue missioni, la didattica, la ricerca e la terza missione. Il miglior augurio che posso rivolgere a tutti i partecipanti - conclude il Professor Di Blasio - è quello di un buon divertimento, perché il divertimento resta una delle essenze primarie della sana pratica sportiva”.

