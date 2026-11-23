Il Pineto si conferma bestia nera per il Delfino, che non riesce a spuntarla nonostante la superiorità numerica per la quasi totalità dell’incontro. La fredda cronaca ci racconta che i padroni di casa passavano in vantaggio dopo pochi secondi di gioco, ma che il Pescara, grazie a una veloce azione di rimessa al quarto d’ora, costringeva il Pineto in dieci per un fallo da ultimo uomo. Alla luce anche delle recenti prestazioni più che convincenti degli uomini di Buscè, a quel punto ci si aspettava che gli ospiti facessero un sol boccone dei pinetesi, ma così non è stato. Alessandro Bruno, come noto genero di Daniele Sebastiani, organizzava i suoi uomini a difesa della porta in puro stile difesa al castello e, complice la sterilità e l’imprecisione degli avanti pescaresi, l’assedio non portava i frutti sperati, tant’è che solo a dieci minuti dal termine il solito Parigi, fino a quel momento fra i peggiori in campo, riusciva ad evitare la beffa, pareggiando i conti.

Sicuramente per come si erano messe le cose si tratta di due punti malamente persi per il Delfino, va detto privo del suo capitano e nelle ultime settimane uomo migliore in campo, Luca Valzania. Di positivo c’è solo che si allunga la striscia di imbattibilità, che, lo ricordiamo, è iniziata in concomitanza con l’ingresso fra i pali di Vincenzo Fiorillo, subito dopo la sconfitta interna con lo Spezia, che segnò praticamente la fine di ogni residua speranza di promozione diretta. A tal proposito va segnalato che anche il Ravenna “di Ronaldinho” ha preso il volo in classifica, unica a questo punto rimasta a poter insidiare la vittoria finale dello Spezia, appunto. Al Pescara non resta ormai che l’obiettivo massimo del terzo posto, utile solo per avere una buona griglia di partenza nella volata dei play off.

Non ne avevamo fatto cenno ma la scorsa settimana è stata caratterizzata dal definitivo fallimento del Chieti calcio, costretto ad abbandonare anche il campionato di Eccellenza. Perché ne parliamo? Semplice, perché grazie al reggi microfono di turno, stavolta neroverde, Daniele Sebastiani non aveva perso l’occasione di sottolineare, in maniera nemmeno troppo implicita, quanto fossero fortunati i tifosi del Pescara ad avere lui come presidente, il quale ogni anno garantisce l’iscrizione al campionato (di serie C per lo più). Ora, visto che per dimostrare le sue capacità rispetto a quelle di altri, lui prende sempre come esempi coloro i quali valgono storicamente meno (con tutto il rispetto per il Chieti, ma a Pescara un tempo la serie B era di casa e ogni tanto una puntatina in A si faceva), per meglio far comprendere ai pochi tifosi ancora accecati dalla sua luce, troviamo utile narrare e ricordare il cosiddetto mito della caverna di Platone. Il celebre filosofo greco, per incoraggiare i suoi allievi a non soffermarsi molto sulle apparenze, ma piuttosto invitandoli a porsi domande, in modo da poter scoprire le verità, spesso nascoste, raccontava di come all’interno di una caverna buia, alcune persone erano state lì imprigionate fin da bambine, incatenate e costrette a guardare solo la parete di fronte a loro. In tal modo esse credevano che le ombre proiettate su quel muro rappresentassero l’unica realtà possibile, ma un giorno una di loro riuscì a liberarsi dalle catene che le tenevano bloccate, si diresse verso l’uscita, scoprendo così un mondo fatto di luce, alberi, colori e animali. A quel punto, ritenendo di dover condividere con le altre ancora prigioniere, tale verità, torna indietro per raccontare cosa ha visto, ma, per quanto incredibile, non solo non gli credono, ma si arrabbiano con lei, preferendo restare in quella che oggi chiameremmo “confort zone”, che ben conoscono. Ecco, possiamo tranquillamente affermare che gli ultimi sodali del presidente Sebastiani, sono gli incatenati narrati da Platone …

Tornando alle note squisitamente calcistiche, ricordiamo infine il prossimo impegno del Delfino, che avrà luogo all’Adriatico sabato prossimo, 28 novembre, con fischio d’inizio alle 14:30, contro l’abbordabile Pianese, al momento attestata subito dopo la zona play out.