È nato nel 1951 per il desiderio di dare vita a un punto di riferimento per gli atleti del territorio: il sodalizio Frecce Azzurre Sambuceto non ha mai smesso di crescere, diventando simbolo di impegno e amore per il ciclismo da più di sette decenni con i protagonisti del pedale di ieri e oggi.

Costituitosi in associazione sotto la guida del pioniere ed ex professionista Leontino Del Gallo, è la società più longeva nel ciclismo giovanile abruzzese.

Le Frecce Azzurre Sambuceto, che hanno concluso la stagione con un’applauditissima festa di fine anno a San Giovanni Teatino, presso la Fazenda San Paolo, hanno celebrato il traguardo dei 75 anni di attività. A fare gli onori di casa sono stati il presidente Nicola Ciccarelli, il vicepresidente Giuseppe Catena, il direttore sportivo Giuseppe Ciccarelli e la presidentessa onoraria Rosanna Del Gallo. Spinto da una passione genuina, il resto dello staff è composto dai consiglieri Gianluca Massa, Gianni Di Stefano, Andrea Valentini, Bruno Palumbo, Pasquale Del Colombo, Elvio Di Scipio, Nicola Diodato, Fernando Il Grande, Sandro D’Anastasio, Marina Ciccarelli e Nando Pantalone.

In tanti hanno vestito la classica casacca sociale con i colori azzurro e bianco: tra questi Biagio D’Arcangelo, ex corridore e storico organizzatore della Casalincontrada – Blockhaus, venuto a mancare il 3 novembre scorso, che ha militato nella società sambucetese tra i dilettanti.

Ma non vive solo di ricordi: ogni estate è infatti l’anima del Trofeo Frecce Azzurre Sambuceto, appuntamento fisso che anima la frazione di San Giovanni Teatino e tiene vivo il legame con il territorio.

All’evento hanno preso parte le autorità del Comune di San Giovanni Teatino, con il sindaco Giorgio Di Clemente e l’assessore Paolo Cacciagrano, unitamente al consigliere della Regione Abruzzo Luciano Marinacci e a Maurizia Corradetti, referente del settore giovanile regionale FCI Abruzzo e componente del settore nazionale FCI.

Ospite d’onore della festa è stato l’ex campione del mondo dilettanti 1968, il marsicano Vittorio Marcelli, che si è complimentato con i dirigenti ma anche con i giovani atleti che hanno chiuso l’annata 2026 tra corse su strada e nel fuoristrada: Francesco Rocchio (G2), Ludovico Di Domenica (G3), Silvio Salerni, Davide Torto, Andrea Aceto, Asia Marinucci (G6), Stefano Aceto (Allievi) e Samuele Aceto (Juniores).