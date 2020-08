Manoppello, successo per i centri estivi coinvolti 140 bimbi dai 3 ai 14 anni

Attività motorie e sportive, laboratori espressivi, di manipolazione e di riciclo creativo, giochi di gruppo, danze, passeggiate all'aria aperta e visite alla scoperta del territorio comunale e del comprensorio pescarese per 140 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni residenti a Manoppello. Si avvia a conclusione il progetto Centri estivi 2020, promosso ed organizzato nel mese di agosto, per quattro settimane, dall'Amministrazione comunale, chiamata a ridisegnare l'erogazione del servizio e la definizione puntuale di spazi e aree utilizzate, risolvendo non poche difficoltà, in collaborazione con l'Asd Corpi in Movimento.

"E' bello ascoltare tanti bimbi contenti della nuova esperienza – hanno detto il sindaco Giorgio De Luca e l'assessore delegato alle Politiche sociali Giulia De Lellis – Per l'avvio in sicurezza del progetto si è tenuto conto delle norme nazionali e regionali, con l'obiettivo di costruire un'opportunità educativa e ricreativa a favore di bimbi e ragazzi che da mesi non avevano relazioni sociali".

Il servizio completamente gratuito per le famiglie, e realizzato grazie ai fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha visto bambini e ragazzi impegnati tutte le mattine per 4 settimane, coinvolgendo in totale 140 iscritti in un vero e proprio progetto socioeducativo, ma senza dimenticare gli aspetti motori, che ha permesso loro di trascorrere del tempo insieme divertendosi e rafforzando le relazioni sociali dopo un periodo in cui erano state necessariamente annullate.