Rifiuti, esteso il porta a porta a oltre 300 famiglie di Villa Carmine

Il servizio di raccolta domiciliare verrà esteso a 311 famiglie di Villa Carmine nel quadrilatero tra via Tamigi-via Fratelli Cervi e via Don-via Madonna del Carmine, escludendo via Don, che si presta, da come riferisce Formula Ambiente, ad una dislocazione di una postazione di cassonetti stradali all'interno della strada. Le vie interessate sono via Elba (5 utenti); via Salinello; via Neva (6); via Don Giovanni Minzoni (44); via Curiel (2); via Gioberti; via Fratelli Rosselli (5); via Salvemini (13); via Giovi (43); via Madonna del Carmine (52); via San Carlo Borromeo (52); via Arona (11); via Stresa (22); via Verbania (16); via Pallanza (20); via Vestina (20).

Entro il 31 ottobre nelle aree interessate saranno consegnati i mastelli domestici che sostituiranno gradualmente i cassonetti stradali e verrà assegnato ad ogni utente il kit dei raccoglitori, il calendario e un manuale sull'uso corretto del conferimento. Attualmente su 23.554 famiglie residenti a Montesilvano circa 5.500 utenze effettuano il servizio a domicilio. Il servizio di raccolta porta a porta è partito a marzo 2017 a Montesilvano Colle ed è stato incrementato anche nei quartieri di Villa Carmine, PP1 e Santa Filomena.