Per la prima volta Pescara parteciperÃ  alla BIT di Milano. Masci: "La nostra cittÃ  Ã¨ il punto di riferimento dell'Abruzzo"

La città di Pescara, per la prima volta nella sua storia, parteciperà alla BIT di Milano, ovvero la Borsa Internazionale del Turismo. Dal 1980 la manifestazione è promossa da Fieramilano ed è tesa nel radunare operatori turistici, agenti di viaggio, agenzie e ditte di promozione turistica o comunque legate all'indotto di settore, al fine di lanciare ad un osservatorio qualificato l'offerta turistica di singole realtà di tutte il mondo.

La partecipazione di Pescara è stata ufficializzata dal Sindaco Carlo Masci, con un video apparso sulla propria pagina Facebook. Il BIT si terrà dal 12 al 14 febbraio 2023. Queste le parole del Primo Cittadino:

"Quest'anno, per la prima volta, Pescara sarà presente alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo più importanti d'Italia e tra le più importanti d'Europa. Perché per la prima volta? Pescara non è mai andata alla BIT perché non aveva tante carte da giocare invece, da quando abbiamo la Bandiera Blu, a Pescara sicuramente possiamo parlare di turismo e alla Bandiera Blu possiamo sempre unire tante manifestazioni ed iniziative perché Pescara sta diventando la città degli eventi, non soltanto di intrattenimento ma anche sportivi e culturali.

Abbiamo tante situazioni che oggi possiamo rappresentare alla BIT-sottolinea Masci-per attirare persone che vogliono venire in vacanza a Pescara e venendo a Pescara la vacanza è di tutto l'Abruzzo, perché Pescara è indubitabilmente la porta dell'Abruzzo perché da Pescara si raggiungono le mete più belle dell'Abruzzo in mezz'ora o tre quarti d'ora. Si può soggiornare a Pescara ma anche girare tranquillamente tutto l'Abruzzo.

Dalla costa dei trabocchi alle nostre montagne alle città e ai borghi più belli e Pescara è il punto di riferimento dell'Abruzzo e noi vogliamo dirlo chiaramente alla BIT e a tutti coloro che ci seguiranno."