C’è tempo fino al 22 marzo per presentare domanda di partecipazione all’avviso “Bando delle idee: Turismo delle radici”, pubblicato lo scorso febbraio dal MAECI.



L’avviso è mirato alla selezione di una proposta progettuale per ciascuna regione che sviluppi un progetto di valorizzazione del territorio in relazione al Turismo delle Radici.



L’avviso prevede la presentazione di una domanda (all. A), corredata dalla proposta progettuale (all. B), da parte di un ‘gruppo informale’ di persone fisiche (minimo 6, massimo 15), per almeno il 25% con un’età compresa fra i 18 ed i 36 anni, capaci di coinvolgere un partenariato pubblico/privato nel progetto (All. C).



Il ‘gruppo informale’ prescelto dalla Struttura Ministeriale competente (DGIT1), sarà destinatario di un finanziamento a fondo perduto fino a 200mila euro.



Sono state pubblicate le FAQ aggiornate alla data dell'8 marzo 2023 al seguente indirizzo: https://bit.ly/42xUut9



Le domande vanno presentate al MAECI (Direzione Generale per gli Italiani all’estero – DGIT), all’indirizzo riportato sull’avviso, entro e non oltre le ore 12 del 22 marzo 2023.



Per saperne di più: https://bit.ly/3JmTuiB