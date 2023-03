“Take it Slow e promuovi l’Abruzzo”: concorso fotografico

La Regione Abruzzo, partner del progetto europeo TAKE IT SLOW, lancia un concorso fotografico aperto a tutti per promuovere e far conoscere il meraviglioso patrimonio culturale, artistico, storico e naturalistico del territorio regionale, parte del patrimonio comune della regione adriatica.

Per partecipare, basta scattare una fotografia lungo gli itinerari abruzzesi che meglio incarnano l’idea di turismo lento e sostenibile, condividerla sul proprio profilo Facebook taggando @RegAbruzzo e inserendo gli hashtag #takeitslow #abruzzo. Verranno prese in considerazione soltanto le fotografie pubblicate e condivise dal 31 marzo al 13 aprile 2023.

Per saperne di più e consultare il bando: https://bit.ly/3JUmK0u