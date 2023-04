Il Ministro Lollobrigida inaugura la 61^ Fiera nazionale dell'Agricoltura

"Qui a Lanciano la manifestazione sempre più importante e in crescita va verso il futuro con innovazione, ricerca e attenzione, con radici profonde verso questo modello che va salvaguardato".

Lo ha detto a il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha inaugurato la 61^ Fiera Nazionale dell'Agricoltura.

"E' una dimostrazione - ha aggiunto - che c'è interesse rispetto a questo mondo con occasione di sviluppo e lavoro che permette di far crescere l'economia e ridistribuire la ricchezza aiutando i più deboli. Per troppo tempo c'è stata un'idea inversa che ha portato alla svendita di grandi asset nazionali e facendo indebitare la nostra nazione. Il Ministero - ha rilevato Lollobrigida - patrocina la Fiera di Lanciano con una significativa volontà e caratterizzazione di tutto ciò che in Italia valorizza le nostre potenzialità. In Abruzzo, regione ricca di potenzialità, ho trovato oggi tanta neve che porta all'approvvigionamento idrico per contrastare il fenomeno ciclico e siccitoso con danni all'agricoltura. Sosteniamo il mondo agricolo riguardo a tutte le criticità".

Secondo il ministro Lollobrigida "l'Abruzzo, con la guida di Marco Marsilio, ha dimostrato un altro passo teso a valorizzare la centralità di una regione che ha grandi potenzialità con visione strategica. L'Abruzzo ha avuto tante occasioni di essere in vetrina come ho notato al Wine Merano, è stato premiato e ha potuto affermarsi sul mercato e sfruttare tutte le potenzialità per offrire maggiore benessere alla popolazione".