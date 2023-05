Crono e Trabocchi, parte il Giro d'Italia

E' il giorno della Grande Partenza del 106° Giro d'Italia, con ‘start’ in Abruzzo: il via alla prima tappa è con la frazione a cronometro tra Fossacesia e Ortona, lungo la pista della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

L'attesa sta per terminare, tutto è pronto e la macchina organizzativa si è messa in moto da diversi giorni.

Il Giro proseguirà il suo abbraccio con l'Abruzzo domenica con la tappa Teramo-San Salvo, lunedì con quella Vasto-Melfi e poi tornerà nel territorio con la tappa Santa Maria Capua Vetere-Campo Imperatore.

Di sicuro una bella ‘cartolina’ promozionale, in chiave turistica, per l'intera regione.