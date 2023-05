Lavoro: finanziati progetti per incentivare apprendistato nelle imprese

Sono 14 le aziende o le associazioni temporanee di scopo (Ats) che sono state finanziate nell'ambito dell'avviso Reti territoriali per l'apprendistato, promosso nell'ambito del programma nazionale Garanzia Giovani.

Gli uffici regionali hanno pubblicato la graduatoria delle aziende beneficiarie con i relativi importi riconosciuti a seguito della presentazione dei progetti di comunicazione e sensibilizzazione.

Nello specifico, l'avviso si pone l'obiettivo di imprimere una svolta decisiva all'attivazione dei contratti di apprendistato sul territorio avviando una campagna di sensibilizzazione e informazione che vada al cuore delle imprese abruzzesi e faccia capire l'importanza del contratto di apprendistato per la crescita e lo sviluppo professionale del mondo del lavoro. L'avviso prevede che un'associazione temporanea di scopo (ATS) presenti un progetto teso alla promozione e alla comunicazione dei benefici del contratto di apprendistato, nella prospettiva di una crescita dei numeri dell'occupazione stabile.

Ogni progetto verrà finanziato per un massimo di 10 mila euro con una premialità di oltre 500 euro per ogni contratto di apprendistato eventualmente attivato. L'importo ammesso per tutti i progetti inseriti in graduatoria ammonta a 990 mila euro, di poco inferiore al milione di euro che era stato messo come dotazione finanziaria dell'avviso.