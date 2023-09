'Urban Nature', concorso fotografico alla sesta edizione

Torna anche quest’anno (sesta edizione) il concorso fotografico a premi sulla natura in citt à indetto dal WWF Chieti-Pescara in collaborazione con il Museo universitario di Chieti i n occasione di “ Urban Nature ” evento organizzato dal WWF Italia in collaborazione con Carabinieri e Associazione Nazionale Musei Scientifici e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente.

Il concorso fotografico avrà il suo clou con l’esposizione delle foto dal 2 al 30 novembre e con la premiazione in programma, sempre nelle sale del Museo universitario, sabato 25 novembre alle 17.

La competizione fotografica vuole, così come nelle passate edizioni, offrire a tutti un’occasione per riscoprire piante e animali che resistono o riconquistano spazi in ambienti urbani, offrendoci emozioni, biodiversità, servizi ecosistemici e migliorando la qualità della nostra vita.

Nonostante il pressante invito a cambiare priorità e stili di vita che ci arriva ogni giorno dai drammatici eventi che ci consegna la cronaca, conseguenza diretta dei cambiamenti climatici in atto, stiamo perseverando con la cementificazione e con l’impermeabilizzazione del suolo, ma la natura va oltre queste scelte scellerate e lo dimostra in mille modi, anche riprendendosi i suoi spazi, a volte nelle maniere più impensate. Scoprirlo attraverso l’obiettivo di una macchinetta fotografica o di un telefonino è alla portata di tutti: lo scorcio di un giardino, un’aiuola, angoli verdi, singole piante o animali, un angolo di natura osservato dal balcone, dal terrazzo, dalla finestra di casa o durante una passeggiata o una gita…

Sono però esclusi dal concorso piante d’appartamento e animali domestici. La partecipazione è aperta a tutti. Si tratta solo di ritrovare le foto o di scattarne di nuove, stamparle in formato A4 a piena pagina (risoluzione minima 300 dpi), e consegnarle (o spedirle) in busta chiusa, insieme al regolamento compilato e firmato come scheda di accompagnamento, già da oggi e fino alle 19 di sabato 28 ottobre prossimo presso la biglietteria del Museo universitario “G. d’Annunzio” a Chieti, in viale IV Novembre, negli orari di apertura al pubblico.

regolamento è a disposizione sul sito del Museo universitario, e, in forma cartacea, presso la biglietteria del Museo ( Ilè a disposizione sul sito del Museo universitario, e, in forma cartacea, presso la biglietteria del Museo ( info clicca qui ).

Può anche essere richiesto via mail agli indirizzi mssb@unich.it oppure chietipescara@wwf.it