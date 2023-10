Coldiretti Giovani Impresa, l'abruzzese Carla Di Michele nell'esecutivo nazionale

"Per me è un onore e motivo di orgoglio entrare nell’esecutivo nazionale di Coldiretti Giovani Impresa in cui mi occuperò con particolare attenzione all’agricoltura sociale. Sarà una esperienza nuova che farò con il supporto e la condivisione del comitato regionale degli under 30 abruzzesi, recentemente costituito ma già solido e determinato. L’agricoltura è un settore fondamentale dell’economia moderna e i giovani possono essere la chiave di volta per una nuova concezione di un futuro sostenibile e responsabile”.

Carla Di Michele, 25 anni, laureata a Bologna in Scienze e tecnologie agrarie con specializzazione in medicina delle piante, agronomo e titolare di una impresa agricola multifunzionale ad indirizzo ortofrutticolo con annessa fattoria didattica situata a Cepagatti, è tra i nove imprenditori agricoli italiani under trenta a sedere nel consesso più alto del movimento che riunisce i giovani di Coldiretti, eletti dall’assemblea che si è svolta nel Palazzo Rospigliosi di Roma, durante la quale è stato nominato nuovo leader nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Enrico Parisi, trenta anni, laureato alla Bocconi in economia aziendale e management, titolare a Corigliano Rossano di una azienda agricola che produce olio biologico con il primo orto sociale dove piante di pomodori e peperoni vengono utilizzate come strumento di “pedagogia agricola” per persone disabili, in collaborazione con una cooperativa.

“La presenza dei giovani nel settore agricolo è fondamentale – ha detto Carla Di Michele nel momento dell’elezione di fronte all’assemblea di delegati – a dimostrarlo non è solo la crescita del numero dei giovani agricoltori a livello nazionale ma la tipologia delle aziende che guidano. Si tratta di realtà più grandi e strutturate, specializzate molto spesso e con una forte spinta all’innovazione. Mi auguro di saper rappresentare la nostra regione adeguatamente portando in dote entusiasmo e determinazione soprattutto per quanto riguarda il settore sociale in cui credo fortemente e considero un volano di sviluppo condivisibile – aggiunge – lavorerò in sinergia con Enrico Parisi, che stimo e ho avuto occasione di conoscere negli ultimi anni e di incontrare recentemente durante la visita dei giovani abruzzesi nel Parlamento europeo di Bruxelles”.

All’assemblea elettiva che si è svolta a Roma erano presenti anche i delegati provinciali di Coldiretti Giovani Impresa: per Chieti Guido Di Primio, per Pescara Cristiana Lauriola; per Teramo Leonardo Rocchetti e per L’Aquila Miriana Coccia.