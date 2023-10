L’edilizia ha bisogno di tecnici, l’"Aterno Manthoné" risponde con l’indirizzo “CAT” per adulti

Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma).

Per tali motivi lo storico istituto pescarese arricchisce la sua offerta formativa.

Prende il via il corso “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometri) per l’istruzione di II livello degli adulti. L’indirizzo è attivo già a partire dal corrente a.s. 2023-24 e le iscrizioni sono ancora aperte.

Il corso, che si svilupperà in quattro anni con un monoennio ed un triennio, darà la possibilità agli studenti di acquisire un diploma statale gratuito di perito in “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, permetterà di formare i geometri del futuro e colmerà il mismatch fra quanto richiesto dal mondo del lavoro e quanto offerto dalla scuola. In questo modo, l’Istituto Aterno Manthoné vuole rispondere alle richieste del mercato del lavoro che sempre più lamenta carenza di tecnici nel campo dell’edilizia.

Esiste, infatti, una convenzione fra l’istituto tecnico e l’impresa edile Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. che sancisce una forte collaborazione fra scuola e azienda nella formazione degli studenti ma anche nello sviluppo di potenziali rapporti lavorativi futuri.

L’Istituto Tecnico Statale Aterno Manthoné di Pescara ha un’esperienza ultraventennale nell’istruzione degli adulti e ha creato un corso fondato sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi e sul sostegno all’apprendimento. È un percorso statale ed offre la scelta tra tre indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM),Sistemi Informativi Aziendali(SIA) e, come suddetto, Costruzione Ambiente e Territorio (CAT). La durata complessiva massima è di 4 anni scolastici, per coloro che hanno un diploma di licenza media,maè possibile, tramite il riconoscimento formale dicrediti formativi(relativi a studi compiuti in altri indirizzi scolastici e/o a esperienze maturate in ambito lavorativo), ottenere l’inserimento - previo accertamento delle competenze -in anni successivi al primoo di non frequentare alcune discipline. Infine, la formazione degli adulti, che accoglie l’invito dell’Unione Europea di innalzamento dei livelli di scolarità e di educazione permanente, è rivolta a persone, anche di nazionalità non italiana, che avendo interrotto il percorso scolastico per ragioni diverse, desiderano riprenderei loro studi perentrare nel mondo del lavoro, per migliorare le condizioni in campo lavorativo, per innalzare il livello di istruzione o per riqualificare la propria professionalità.